ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британские танкисты научились видеть сквозь броню

23.01.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сухопутные войска Великобритании в декабре 2019 года испытали одну из модификаций танка Challenger 2 (Streetfighter II) в центре боевой подготовки в городских условиях Коупхилл-Даун на военном полигоне в Солсбери (Англия), сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Jane’s Defence Weekly. Соответствующий ролик был выложен на YouTube.

Британский журнал отмечает, что городской танк Streetfighter II получил распределенную по его корпусу систему инфракрасных и электрооптических датчиков IronVision израильской компании Elbit Systems, позволяющую отображать оперативную обстановку вокруг боевой машины на нашлемный дисплей танкиста.

Издание The Drive замечает, что подобные возможности Streetfighter II напоминают способности AN/AAQ-37 Distributed Aperture System (DAS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

В январе издание Defence Blog написало, что российские бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало» оказываются бесполезными против современных западных танков M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2.

В октябре 2019 года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают наличие российских тепловизоров, а не французских.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система датчиков делает танки «прозрачными».
 
Новости дня
Новости разные
 
НХЛ назвала лучший гол десятилетия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика