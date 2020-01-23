Источник материала: Виртуальный Брест

Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Это предусмотрено проектом национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030", который рассматривается на заседании Национального комитета по народонаселению при Совмине, передает корреспондент БЕЛТА.





"Цель стратегии - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель - увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни - 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80 лет", - отметила Ирина Костевич.





Министр констатировала, что демографическая ситуация в Беларуси характеризуется старением населения. "Численность граждан в возрасте старше 65 лет - более 15%. Эксперты ООН говорят о том, что если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%", - привела данные Ирина Костевич.

Вместе с тем такие тенденции наблюдаются не только в Беларуси, но и во всем мире, поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Беларусь при разработке национальной стратегии сотрудничала с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.





Для увеличения продолжительности жизни в стратегии предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни.

Акцент сделают на образовательных услугах, причем не только для пожилых, но и для людей предпенсионного возраста, которым сегодня сложно конкурировать на рынке труда. Параллельно с подготовкой проекта стратегии "Достойное долголетие - 2030" Минтруда разрабатывает меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идет о совершенствовании их персональных навыков, переподготовке и поиске новой профессии, востребованной на рынке труда.





Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что при разработке стратегии важно изучить международный опыт подготовки таких документов. Ожидается, что к 2050 году в 64 странах доля людей старшего возраста составит более 30% населения.

Выступает Игорь Петришенко

"Поставленные главой государства задачи по укреплению демографической безопасности требуют от нас детального рассмотрения всех аспектов демографического развития, принятия выверенных решений по каждому направлению", - сказал Игорь Петришенко.