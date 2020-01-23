Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро одновременно дешевеют уже пятый раз подряд. Биткойн -150.99

Курс доллара снизился всего на 0,0007 BYN до 2,1149 BYN/USD. Доллар дешевеет уже шестой день, но суммарное снижение пока не превысило одной копейки.

Курс евро опустился лишь на 0,0003 BYN до 2,3447 BYN/EUR. Евро дешевеет уже пятый день подряд.

Курс российского рубля упал на 0,0038 BYN до 3,4150 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет четвёртый день.

Bitcoin − 8570.4$ (-150.99);

Bitcоin Cash/ВСС – 340.35$ (-9.2);

Litеcoin − 56.45$ (-1.98);

Еthеreum − 164.18$ (-4.64);

ZCаsh − 51.32$ (-2.05);

DigitalCash − 104.62$ (-6.19);

Monero − 63.26$ (-2.79).



