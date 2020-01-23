В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском отделе Департамента охраны вручили ключи от служебных автомобилей белорусского производства «Джили Эмгранд» подразделениям охраны области.





С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности по должности начальника Брестского областного управления Департамента охраны полковник милиции Роман Николайчиков. Он отметил, что ежегодно в подразделениях Департамента охраны обновляют автопарк служебных автомобилей. Не исключением стал и 2020 год. И сегодня в пяти подразделениях Департамента охраны Брестской области появятся новые служебные автомобили марки «Джили Эмгранд Х7».







Священнослужитель Свято-Николаевского гарнизонного собора Брестской крепости отец Андрей обратил внимание на знаменательность сегодняшнего события, так как пополнение автопарка новыми служебными автомобилями является гарантом благополучия и успешного выполнения поставленных задач.







Отец Андрей вместе с сотрудниками помолился, окропил личный состав и служебный транспорт святой водой. Под аплодисменты личного состава Роман Николайчиков вручил водителям подразделений охраны ключи от автомобилей.

Отделение идеологической работы ОИРиКО управления