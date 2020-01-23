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В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ленинском отделе Департамента охраны вручили ключи от служебных автомобилей белорусского производства «Джили Эмгранд» подразделениям охраны области.
С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности по должности начальника Брестского областного управления Департамента охраны полковник милиции Роман Николайчиков. Он отметил, что ежегодно в подразделениях Департамента охраны обновляют автопарк служебных автомобилей. Не исключением стал и 2020 год. И сегодня в пяти подразделениях Департамента охраны Брестской области появятся новые служебные автомобили марки «Джили Эмгранд Х7».
Отделение идеологической работы ОИРиКО управления
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В Ленинском отделе Департамента охраны вручили ключи от служебных автомобилей белорусского производства «Джили Эмгранд» подразделениям охраны области. С...
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