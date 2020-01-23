ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском отделе Департамента охраны вручили ключи от служебных автомобилей белорусского производства «Джили Эмгранд» подразделениям охраны области.

В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой

С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности по должности начальника Брестского областного управления Департамента охраны полковник милиции Роман Николайчиков. Он отметил, что ежегодно в подразделениях Департамента охраны обновляют автопарк служебных автомобилей. Не исключением стал и 2020 год. И сегодня в пяти подразделениях Департамента охраны Брестской области появятся новые служебные автомобили марки «Джили Эмгранд Х7».

В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой


Священнослужитель Свято-Николаевского гарнизонного собора Брестской крепости отец Андрей обратил внимание на знаменательность сегодняшнего события, так как пополнение автопарка новыми служебными автомобилями является гарантом благополучия и успешного выполнения поставленных задач.

В Бресте милицейские «Джили» окропили святой водой


Отец Андрей вместе с сотрудниками помолился, окропил личный состав и служебный транспорт святой водой. Под аплодисменты личного состава Роман Николайчиков вручил водителям подразделений охраны ключи от автомобилей.

Отделение идеологической работы ОИРиКО управления

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Ленинском отделе Департамента охраны вручили ключи от служебных автомобилей белорусского производства «Джили Эмгранд» подразделениям охраны области. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 января состоится профсоюзный прием граждан правовым инспектором труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика