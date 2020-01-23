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95-летняя жительница аг. Раздяловичи Ганцевичского района получила ожоги

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22.01.2020 года в 16-55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи Ганцевичского района получила ожоги

Прибывшая на место жительства пенсионерки оперативная группа обнаружила в жилом доме признаки горения, задымление отсутствовало.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи Ганцевичского района получила ожоги

Предположительно события развивались следующим образом: ориентировочно в 15-00 соцработник пришла в дом к пенсионерке и увидела разбросанные обгоревшие вещи. Хозяйка находилась на полу в жилой комнате в обгоревшей одежде с ожогами. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «ожоги» она была госпитализирована.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи Ганцевичского района получила ожоги

Огнем поврежден пол в комнате. Причина происшествия устанавливается

 
 
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  22.01.2020 года в 16-55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи. Прибывшая на...
 
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