|
95-летняя жительница аг. Раздяловичи Ганцевичского района получила ожоги
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22.01.2020 года в 16-55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи.
Прибывшая на место жительства пенсионерки оперативная группа обнаружила в жилом доме признаки горения, задымление отсутствовало.
Предположительно события развивались следующим образом: ориентировочно в 15-00 соцработник пришла в дом к пенсионерке и увидела разбросанные обгоревшие вещи. Хозяйка находилась на полу в жилой комнате в обгоревшей одежде с ожогами. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «ожоги» она была госпитализирована.
Огнем поврежден пол в комнате. Причина происшествия устанавливается
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22.01.2020 года в 16-55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи. Прибывшая на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)