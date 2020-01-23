Николай Шум стал руководителем Брестского областного объединения профсоюзов

Источник материала: Виртуальный Брест

22 января прошла XXIV отчетно-выборная конференция Брестского областного объединения профсоюзов.





«Определяющая сила общества – человек труда, на защите его интересов находятся профсоюзы», - отметил в отчетном докладе руководитель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин. Чтобы успешно представлять, а при необходимости и защищать интересы трудящихся, профсоюзные организации Брестской области активно работали над увеличением влияния общественной организации в регионе. Прежде всего – посредством создания новых первичных профсоюзных организаций. Охват профсоюзным членством по области составляет 94,3%. За 2015 – 2019 годы в регионе зарегистрировано 592 новые первички, только в прошлом году их появилось 218, в том числе – 185 в организациях частной формы собственности. В центре внимания областного объединения профсоюзов были вопросы контроля своевременности выплаты заработной платы, контроля цен, продвижение интересов работающих посредством коллективных договоров с нанимателями, оказание правовой помощи членам профсоюза, развитие системы общественных инспекторов труда. Совершенствование этих направлений деятельности общественной организации определено задачами на ближайшие пять лет.

Принимавший участие в работе отчетно-выборной конференции председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис обратил внимание на необходимость защиты прав и интересов людей труда, ведь и органы власти, и профсоюзы могут многое сделать для улучшения качества жизни людей. «Необходимо отстаивать позицию государства и разъяснять её. Профсоюзы – это большая и влиятельная сила», - считает руководитель области. Среди первоочередных задач, требующих пристального внимания, руководитель области назвал своевременность выплаты зарплаты, соблюдение требований производственной дисциплины и контроль за выполнением требований охраны труда.





Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда положительно отозвался о деятельности общественной организации в Брестской области. «Все вместе мы отвечаем за то, чтобы каждый член профсоюза мог рассчитывать на справедливость и помощь в трудных жизненных ситуациях, - подчеркнул профсоюзный лидер страны. - Профсоюзы – это не разрозненные организации, а единое движение, голос которого слышат и наниматели, и органы власти». Михаил Орда акцентировал внимание профсоюзных активистов на деятельности по защите социальных гарантий трудящихся, внимания также требуют вопросы безопасности труда, соблюдения трудового законодательства. «Сейчас активно обсуждается тема зарплаты бюджетников, для которых с 1 января введена новая форма оплаты труда. Самое главное – чтобы заработная плата не была снижена. Сегодня в бюджетной сфере у нанимателя расширены возможности по распределению доплат и премий. Чтобы это не было кулуарно, профсоюзы должны принимать самое активное участие в распределении этих доплат, чтобы люди в коллективах знали, кого и за какие результаты премировали», - отметил Михаил Орда.

Делегаты конференции приняли решение по итогам обсуждения отчетного доклада и избрали руководящие органы Брестского областного объединения профсоюзов. Председателем объединения избран Николай Шум, работавший до этого председателем Малоритского райисполкома.



