Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, утром 23 января 2020 года на перекрёстке ул. Варшавское шоссе и Краснознамённая.





Столкнулись два автомобиля - Тойота и Ауди. О пострадавших ничего не сообщается.





Очевидец рассказал порталу Виртуальный Брест, что один из участников происшествия, похоже, в состоянии алкогольного опьянения, так как сразу выбежал из машины и бросился в сторону Евроопта. Но какой из водителей это был, очевидец не смог понять. А может это вообще - пассажир.





В автомобиле такси тоже был пассажир, он похоже получил лёгкие травмы.





Информация уточняется.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .











