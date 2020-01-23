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Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, утром 23 января 2020 года на перекрёстке ул. Варшавское шоссе и Краснознамённая.
Столкнулись два автомобиля - Тойота и Ауди. О пострадавших ничего не сообщается.
Очевидец рассказал порталу Виртуальный Брест, что один из участников происшествия, похоже, в состоянии алкогольного опьянения, так как сразу выбежал из машины и бросился в сторону Евроопта. Но какой из водителей это был, очевидец не смог понять. А может это вообще - пассажир.
В автомобиле такси тоже был пассажир, он похоже получил лёгкие травмы.
Информация уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники
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