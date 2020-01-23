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Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, утром 23 января 2020 года на перекрёстке ул. Варшавское шоссе и Краснознамённая.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Столкнулись два автомобиля - Тойота и Ауди. О пострадавших ничего не сообщается.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Очевидец рассказал порталу Виртуальный Брест, что один из участников происшествия, похоже, в состоянии алкогольного опьянения, так как сразу выбежал из машины и бросился в сторону Евроопта. Но какой из водителей это был, очевидец не смог понять. А может это вообще - пассажир.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

В автомобиле такси тоже был пассажир, он похоже получил лёгкие травмы.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Информация уточняется.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

Утром на Варшавке столкнулись два автомобиля, один из них - такси

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, утром 23 января 2020 года на перекрёстке ул. Варшавское шоссе и Краснознамённая. Столкнулись два автомобиля - Тойота и Ауди. О пострадавших...
 
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