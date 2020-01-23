Лукашенко помог синоптикам с точностью прогнозов: Сейчас на три дня - 120% точности









Во время встречи затрагивалась тема изменений климата.





Как пояснили ученые, аномальные погодные явления нынешней зимой в Беларуси вызваны комплексом общемировых факторов. По их словам, последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений.





"Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, - сказал Лукашенко. - У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут".







