|
Первые акции 2020-го на рекламу TUT.BY
Источник материала: Tut.by
TUT.BY запускает сразу
Скидка на «Новость компании № 1»
При покупке «Новости компаний» на титульной (с большой картинкой)
Скидка на вторую «Новость компании»
При размещении «Новости компаний» на титульной (с маленькой картинкой) на выбор рекламодателю
Видеореклама без надбавок за таргетинги
При размещении
+20% баннеров «Десктоп + мобайл»
При покупке от 1 млн баннеров Пакетного размещения десктоп + мобайл предоставляется 20%
Ребёнок.BY: минус 40% в Каталоге
До 29 февраля вы заказать размещение в Каталоге Ребёнок.BY со скидкой в 40%. Полный перечень акционных позиций
Чтобы узнать подробности:
— звоните:
— пишите:
— отправьте нам запрос прямо сейчас
Оплата и размещение по акциям — до 29 февраля 2020 года. Для акционных позиций не предоставляются другие скидки, акционные позиции не учитываются при расчете объемной скидки размещения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY запускает сразу пять новых акций для рекламных инструментов портала! Акции продлятся до конца февраля. *На правах рекламы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)