Первые акции 2020-го на рекламу TUT.BY

Источник материала: Tut.by

TUT.BY запускает сразу пять новых акций для рекламных инструментов портала! Акции продлятся до конца февраля.

Скидка на «Новость компании № 1»

При покупке «Новости компаний» на титульной (с большой картинкой) действует скидка 20%.

Скидка на вторую «Новость компании»

При размещении «Новости компаний» на титульной (с маленькой картинкой) на выбор рекламодателю предоставляется :

Вторая «Новость компаний» на титульной в выходной день со скидкой 99,9%

«Новость компаний» на титульной в выходной день со скидкой Вторая «Новость компаний» на титульной в будний день со скидкой 50%

Видеореклама без надбавок за таргетинги

При размещении видеорекламы не применяются надбавки за следующие таргетинги:

+25% 0% за таргетинги по интересам, полу, возрасту, доходу, региону

за таргетинги по интересам, полу, возрасту, доходу, региону +50% 0% за ремаркетинг и кастомные сегменты

+20% баннеров «Десктоп + мобайл»

При покупке от 1 млн баннеров Пакетного размещения десктоп + мобайл предоставляется 20% дополнительного объем а со скидкой 99,9%.

Ребёнок.BY: минус 40% в Каталоге

До 29 февраля вы заказать размещение в Каталоге Ребёнок.BY со скидкой в 40%. Полный перечень акционных позиций по ссылке .

Чтобы узнать подробности:

— звоните: +375 17 336−91−01

— пишите: ads@tutby.com

— отправьте нам запрос прямо сейчас

Оплата и размещение по акциям — до 29 февраля 2020 года. Для акционных позиций не предоставляются другие скидки, акционные позиции не учитываются при расчете объемной скидки размещения.