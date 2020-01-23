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Первые акции 2020-го на рекламу TUT.BY

23.01.2020 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY запускает сразу пять новых акций для рекламных инструментов портала! Акции продлятся до конца февраля.

Скидка на «Новость компании № 1»

При покупке «Новости компаний» на титульной (с большой картинкой) действует скидка 20%.

Скидка на вторую «Новость компании»

При размещении «Новости компаний» на титульной (с маленькой картинкой) на выбор рекламодателю предоставляется:

  • Вторая «Новость компаний» на титульной в выходной день со скидкой 99,9%
  • Вторая «Новость компаний» на титульной в будний день со скидкой 50%

Видеореклама без надбавок за таргетинги

При размещении видеорекламы не применяются надбавки за следующие таргетинги:

  • +25% 0% за таргетинги по интересам, полу, возрасту, доходу, региону
  • +50% 0% за ремаркетинг и кастомные сегменты

+20% баннеров «Десктоп + мобайл»

При покупке от 1 млн баннеров Пакетного размещения десктоп + мобайл предоставляется 20% дополнительного объема со скидкой 99,9%.

Ребёнок.BY: минус 40% в Каталоге

До 29 февраля вы заказать размещение в Каталоге Ребёнок.BY со скидкой в 40%. Полный перечень акционных позиций по ссылке.

Чтобы узнать подробности:

— звоните: +375 17 336−91−01

— пишите: ads@tutby.com

— отправьте нам запрос прямо сейчас

Оплата и размещение по акциям — до 29 февраля 2020 года. Для акционных позиций не предоставляются другие скидки, акционные позиции не учитываются при расчете объемной скидки размещения.

 
Теги: Новости
 
 
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TUT.BY запускает сразу пять новых акций для рекламных инструментов портала! Акции продлятся до конца февраля. *На правах рекламы
 
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