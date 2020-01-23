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В Китае разработали метод лечения коронавируса

23.01.2020 13:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китайские медики разработали успешный метод лечения коронавируса. Его уже испытали на одном из тяжелобольных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Китае разработали метод лечения коронавируса

Мужчину подключили к аппарату, который насыщает кровь кислородом. Вскоре его состояние значительно улучшилось. Если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса в крови, мужчину выпишут.  

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В Китае разработали метод лечения коронавируса

На сегодняшний день более 600 человек с пневмонией нового типа проходят лечение в медицинских учреждениях КНР. 17 граждан погибли. Город Ухань, где произошла вспышка заболевания, 23 января закрыли на карантин. Жителям запрещено покидать город. Работа аэропортов и вокзалов, а также всего общественного транспорта, приостановлена. Чтобы лишний раз не выходить из дома, люди скупают продукты и предметы первой необходимости. 

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Новости Китая. Китайские медики разработали успешный метод лечения коронавируса. Его уже испытали на одном из тяжелобольных пациентов, сообщили в программе...
 
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