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Uh no. Лукашенко приедет к учёным на «подарке» Илона Маска
Источник материала: KYKY>
Упоминания беларуских ученых мы видим не так часто, как хотелось бы. Но сегодня, 23 января, – день, когда они снова на слуху. Александр Лукашенко решил пообщаться с работниками научной сферы,
В ходе встречи представитель НАН Владимир Гусаков пригласил Лукашенко побывать у ученых в гостях. «Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки», – сказал он.
«Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, – ответил президент. – Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из СМИ, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы – мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал – он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане. Поэтому мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить».
Напомним, осенью 2019-го «Тесла» (стоимостью около
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Упоминания беларуских ученых мы видим не так часто, как хотелось бы. Но сегодня, 23 января, – день, когда они снова на слуху. Александр Лукашенко решил пообщаться с...
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