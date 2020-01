Uh no. Лукашенко приедет к учёным на «подарке» Илона Маска

Источник материала: KYKY

Упоминания беларуских ученых мы видим не так часто, как хотелось бы. Но сегодня, 23 января, – день, когда они снова на слуху. Александр Лукашенко решил пообщаться с работниками научной сферы, пишет «БелТА». И пообещал «сдуть пыль» со своей «Теслы».

В ходе встречи представитель НАН Владимир Гусаков пригласил Лукашенко побывать у ученых в гостях. «Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки», – сказал он.

«Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, – ответил президент. – Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из СМИ, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы – мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал – он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане. Поэтому мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить».

Напомним, осенью 2019-го «Тесла» (стоимостью около 160 тысяч долларов ) из автопарка Лукашенко стала воистину национальным мемом – стоило только президенту прийти в 93-ю минскую школу и сказать ученикам, что электромобиль ему вручил сам Илон Маск. Реакция американского бизнесмена не заставила себя долго ждать. Сразу после заявления президента на Маска свалилась лавина вопросов о правдивости слов Лукашенко в твиттере, и одному юзеру посчастливилось получить ответ: Илон написал короткое «Uh, no». А уже эта фраза стала новым витком иронии. Вспомним парочку злачных мемов: