Лукашенко призвал «повыбрасывать» темы и сократить часы в вузах

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть образовательные программы в школах и университетах страны. В частности, 23 января во время встречи с научными и научно-педагогическим работниками глава государства заявил, что проблема, чему учить и как, остается, пишет БЕЛТА .

«Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет – а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли – на этом уровне для врача и достаточно», – считает президент.

Александр Лукашенко призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не «держаться» за часы. «Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование», – подчеркнул глава государства.