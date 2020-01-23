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Лукашенко призвал «повыбрасывать» темы и сократить часы в вузах

23.01.2020 15:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко призвал «повыбрасывать» темы и сократить часы в вузах
Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть образовательные программы в школах и университетах страны. В частности, 23 января во время встречи с научными и научно-педагогическим работниками глава государства заявил, что проблема, чему учить и как, остается, пишет БЕЛТА.

Лукашенко призвал «повыбрасывать» темы и сократить часы в вузах Что думает министр образования по поводу школьной программы?

«Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет – а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли – на этом уровне для врача и достаточно», – считает президент.

Александр Лукашенко призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не «держаться» за часы. «Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование», – подчеркнул глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть образовательные программы в школах и университетах.
 
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