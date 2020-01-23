ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: в 2020 году нужно удержать рост цен в пределах 5%

23.01.2020 16:48 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. Этому способствовали как принимаемые Национальным банком меры, обеспечившие контроль за денежным предложением, так и действия правительства Республики Беларусь на потребительском рынке, прежде всего в области ценового регулирования.

В 2020 году перед Национальным банком и правительством поставлена задача удержать инфляцию, как и в 2019 году, в пределах 5%.

Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики.

Фото: nbrb.by

В ходе заседания отмечалось, что финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Проводится работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году.

Тексты докладов заместителя председателя Правления Сергея Калечица «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2019 год и задачи на 2020 год» и заместителя председателя Правления Дмитрия Калечица «Обеспечение финансовой стабильности в 2019 году и задачи на 2020 год» будут опубликованы на сайте Национального банка 24 января.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обеспечение финансовой и ценовой стабильности, развитие финансового рынка в 2019 году и задачи на 2020 год рассмотрены 23 января на расширенном заседании Правления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовцы задержали белорусских контрабандистов на грузовиках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика