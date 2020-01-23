Нацбанк: в 2020 году нужно удержать рост цен в пределах 5%

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. Этому способствовали как принимаемые Национальным банком меры, обеспечившие контроль за денежным предложением, так и действия правительства Республики Беларусь на потребительском рынке, прежде всего в области ценового регулирования.

В 2020 году перед Национальным банком и правительством поставлена задача удержать инфляцию , как и в 2019 году, в пределах 5%.

Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики.

Фото: nbrb.by



В ходе заседания отмечалось, что финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Проводится работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году.

Тексты докладов заместителя председателя Правления Сергея Калечица «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2019 год и задачи на 2020 год» и заместителя председателя Правления Дмитрия Калечица «Обеспечение финансовой стабильности в 2019 году и задачи на 2020 год» будут опубликованы на сайте Национального банка 24 января.