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Нацбанк: в 2020 году нужно удержать рост цен в пределах 5%
Источник материала: Myfin
По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. Этому способствовали как принимаемые
В 2020 году перед Национальным банком и правительством поставлена задача удержать
Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики.
Фото: nbrb.by
В ходе заседания отмечалось, что финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Проводится работа по поддержанию уровня
Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году.
Тексты докладов заместителя председателя Правления Сергея Калечица «Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2019 год и задачи на 2020 год» и заместителя председателя Правления Дмитрия Калечица «Обеспечение финансовой стабильности в 2019 году и задачи на 2020 год» будут опубликованы на сайте Национального банка 24 января.
Источник: Myfin.by
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