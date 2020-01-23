МТС запустил пилотные зоны 5G в Минске

Источник материала: Tut.by

МТС запустил тестовые зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio) в Минске. Один из «пилотов» развернули на проспекте Независимости. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Демонстрационная зона работает на инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600−3700 МГц. Скорость соединения тестировали с помощью смартфона Huawei — в пике она составила более одного гигабита в секунду. В МТС подчеркивают, что благодаря этому видео размером в 500 МБ загрузилось всего за шесть секунд.

Но отметим: в реальной жизни добиться такой же скорости для обычных пользователей, когда 5G-сети выйдут из этапа тестирования в Беларуси и станут доступны всем абонентам, вряд ли получится.

«В перспективе внедрение нового стандарта станет драйвером развития различных отраслей, сети 5G задействуют в таких направлениях, как телемедицина, „умный“ город, „умное“ производство, „умный“ дом и транспорт», — добавили в МТС.