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МТС запустил пилотные зоны 5G в Минске

23.01.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС запустил тестовые зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio) в Минске. Один из «пилотов» развернули на проспекте Независимости. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Демонстрационная зона работает на инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600−3700 МГц. Скорость соединения тестировали с помощью смартфона Huawei — в пике она составила более одного гигабита в секунду. В МТС подчеркивают, что благодаря этому видео размером в 500 МБ загрузилось всего за шесть секунд.

Но отметим: в реальной жизни добиться такой же скорости для обычных пользователей, когда 5G-сети выйдут из этапа тестирования в Беларуси и станут доступны всем абонентам, вряд ли получится.

«В перспективе внедрение нового стандарта станет драйвером развития различных отраслей, сети 5G задействуют в таких направлениях, как телемедицина, „умный“ город, „умное“ производство, „умный“ дом и транспорт», — добавили в МТС.

 
Теги: Минск
 
 
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Демонстрационная зона работает на инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco.
 
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