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Офицер получил награду из рук нового министра обороны за спасение людей

23.01.2020 17:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Офицер получил награду из рук нового министра обороны за спасение людей
Министерство обороны Беларуси

Как сообщили «АиФ» в Министерстве обороны, 23 января состоялась церемония вручения награды старшему лейтенанту Евгению Пономаренко, который в марте 2019 года организовал ликвидацию пожара и эвакуацию людей из горящего жилого дома, находящегося рядом с воинской частью в Колосово. Кроме того, офицер вынес из горящего здания мужчину без сознания и ребенка.

Евгений Пономаренко получил медаль «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Награду вручил ему лично министр обороны Виктор Хренин. Примечательно, что офицер стал одним из первых, кто получил награду из рук нового министра обороны.

Офицер получил награду из рук нового министра обороны за спасение людей
Фото: Министерство обороны Беларуси
 
 
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Старший лейтенант Евгений Пономаренко организовал ликвидацию пожара и эвакуацию людей из горящего жилого дома.
 
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