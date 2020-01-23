Офицер получил награду из рук нового министра обороны за спасение людей

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили «АиФ» в Министерстве обороны, 23 января состоялась церемония вручения награды старшему лейтенанту Евгению Пономаренко, который в марте 2019 года организовал ликвидацию пожара и эвакуацию людей из горящего жилого дома, находящегося рядом с воинской частью в Колосово. Кроме того, офицер вынес из горящего здания мужчину без сознания и ребенка.

Евгений Пономаренко получил медаль «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Награду вручил ему лично министр обороны Виктор Хренин. Примечательно, что офицер стал одним из первых, кто получил награду из рук нового министра обороны.