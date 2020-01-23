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Белорусы какого возраста и с каким образованием чаще всего оказываются в числе безработных

23.01.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уровень фактической безработицы в четвертом квартале прошлого года составил 4%. По сравнению с третьим кварталом он вырос на 0,1 процентного пункта. Среди мужчин безработица выше, чем среди женщин, а среди городского населения — выше, чем среди сельского. Об этом говорится в данных выборочного обследования дохозяств Белстата в четвертом квартале.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выборочное обследование домохозяйств в целях изучения проблем занятости Белстат проводит раз в квартал в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. В опросе участвует население от 15 до 74 лет включительно. Обследование проходит во всех областях и Минске.

По данным обследования, уровень фактической безработицы в четвертом квартале 2019 года составил 4% (в третьем квартале — 3,9%, во втором — 4,4%, в первом — 4,6%).

Среди мужского населения безработица в четвертом квартале составила 4,9%, среди женщин — 3,1%. Уровень безработицы отличается и в зависимости от места жительства — городская местность или сельская. Среди горожан безработных было 4,2%, среди сельчан — 3,2%.

Среди возрастных групп самой высокой безработица была в категории 15−19 лет — 18,9%. В Белстате отмечают, что нижняя возрастная граница была определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет. Следом идет возрастная категория 20−24 года — 9%, а потом 35−39 лет — 4,3%.

 

По уровню образования самая высокая безработица в четвертом квартале была среди среди людей с общим средним — 8,2%. Среди людей с общим базовым образование безработица составила 6,4%, с профессионально-техническим — 5,1, со средним специальным — 2,8%. Среди людей с высшим образованием уровень безработицы был 1,8%.

Уровень занятости, по данным того же обследования, в четвертом квартале составлял 67,7%.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Среди мужчин безработица выше, чем среди женщин, а среди городского населения - выше, чем среди сельского.
 
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