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Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

23.01.2020 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

Зафиксировано 10 случаев падения деревьев в Минском, Дзержинском и Червенском районах. Пострадавших нет. В нескольких населенных пунктах были нарушения электроснабжения. С утра велась восстановительная работа, сейчас проблем нет.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

В связи с ухудшением погодных условий МЧС и ГАИ призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение

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Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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