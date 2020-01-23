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Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Зафиксировано 10 случаев падения деревьев в Минском, Дзержинском и Червенском районах. Пострадавших нет. В нескольких населенных пунктах были нарушения электроснабжения. С утра велась восстановительная работа, сейчас проблем нет.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС и ГАИ призывают быть предельно внимательными и осторожными.
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Из-за сильного ветра в Минской области падали деревья и в некоторых местах было нарушено электроснабжение
Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали последствия непогоды. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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