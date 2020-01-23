Показываем, как случилось досадное ДТП на проспекте Республики в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 января 2020 года в городе Бресте на проспекте Республики.





В результате происшествия был существенно затруднён проезд. А вот и видео, как всё произошло:

Чуть позже у перекрёстка с ул. Московской произошло ещё одно столкновение:



