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Показываем, как случилось досадное ДТП на проспекте Республики в Бресте

23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 января 2020 года в городе Бресте на проспекте Республики.

Показываем, как случилось досадное ДТП на проспекте Республики в Бресте

В результате происшествия был существенно затруднён проезд. А вот и видео, как всё произошло:

Чуть позже у перекрёстка с ул. Московской произошло ещё одно столкновение:

Показываем, как случилось досадное ДТП на проспекте Республики в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 23 января 2020 года в городе Бресте на проспекте Республики. В результате происшествия был существенно затруднён проезд. А вот и видео, как...
 
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