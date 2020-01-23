|
Показываем, как случилось досадное ДТП на проспекте Республики в Бресте
23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 23 января 2020 года в городе Бресте на проспекте Республики.
В результате происшествия был существенно затруднён проезд. А вот и видео, как всё произошло:
Чуть позже у перекрёстка с ул. Московской произошло ещё одно столкновение:
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by