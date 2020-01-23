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Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

23.01.2020 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увидеть двух малышей, которые появились здесь летом 2019-го, посетители могут как минимум до весны. Нынешние размеры вольеров позволяют содержать животных еще около полугода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

После этого зубрят планируют переселить в другое место. Подходящие условия изучают в разных уголках страны.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:
Сейчас они еще пока сосут молоко у своей матери. Когда они станут самостоятельными, тогда возможно их отселить и переселить в другие зоопарки. Уже есть у нас предложения из Коробчиц и из Жлобина. Когда зубрята подрастут, возможно, они туда переедут на новое место жительства.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Кроме того, желающие «приютить» некоторых обитателей зоопарка есть и за пределами Беларуси. Например, в Баку вскоре отправятся крокодиловые кайманы. Также в азербайджанские зоопарки переедут удавы и мангусты. В свою очередь новоселье в столице справят пара львов из Узбекистана и японская макака из России.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Люди в материале: Елена Бодрова
 
 
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Новости Беларуси. Увидеть двух малышей, которые появились здесь летом 2019-го, посетители могут как минимум до весны. Нынешние размеры вольеров позволяют содержать...
 
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