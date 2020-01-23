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Дело не закрыли. СК Беларуси продлил срок расследования исчезновения экс-главы МВД Захаренко

23.01.2020 18:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет (СК) Беларуси продлил до 18 февраля 2020 года срок предварительного расследования по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко.

Сообщение об этом - для уведомления семьи Захаренко - получил в среду, 22 января, белорусский правозащитник Олег Волчек, передает DW.

Это второе в этом году сообщение СК о незакрытом уголовном деле об исчезновении генерала милиции Захаренко 20-летней давности. В первом уведомлялось, что расследование возобновлено с 18 декабря 2019 года.

Возобновить расследование поручил Александр Лукашенко, после того как 16 декабря в публикациях DW бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-главы МВД Захаренко.


В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко заявил: "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила". В то же время он назвал интервью Гаравского "куском вброса".

Бывший работник минской прокуратуры Олег Волчек, который с первого дня занимался независимым расследованием исчезновения экс-главы МВД, заявил DW, что такого рода уведомления СК для семьи Захаренко приходили неоднократно много лет подряд.



"Следствие определяет механизм, способы и сроки расследования, может его продлить или приостановить, как это было уже не раз", - сказал Волчек. Но теперь, по его мнению, "власти будут смотреть по обстоятельствам, как реагирует общество на информацию о расследовании дел о похищениях и как складывается политическая ситуация".

Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999-го исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Расследование дел неоднократно приостанавливали, но после выхода публикации DW СК возобновил расследование уголовного дела по факту исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского.

В то же время Следственный комитет Беларуси не нашел оснований для допроса новых свидетелей и 6 января отказал Светлане Завадской в возобновлении расследования о местонахождении ее мужа. СК сослался на то, что "лица, осуществившие похищение, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002".
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет (СК) Беларуси продлил до 18 февраля 2020 года срок предварительного расследования по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны...
 
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