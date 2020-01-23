Путин в Иерусалиме: предложил созвать новый саммит пяти государств

Россия готова немедленно направить послания всем членам Совбеза ООН

передает корреспондент РБК. Владимир Путин на выступлении в ходе форума памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. Члены Совета безопасности ООН должны вместе обсудить актуальные глобальные проблемы, сказал российский президент,корреспондент РБК.





Президент заявил, что мировые лидеры должны не пропустить появление новых ростков ненависти и антисемитизма. Он добавил, что на странах — основателях ООН, постоянных членах Совета Безопасности лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Они должны стать примером для других государств.













Переговоры о таком саммите уже начались, отметил он. «Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании», — рассказал он. Встреча может быть проведена в любой точке мира. Она продемонстрировала бы верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, «духу союзничества и исторической памяти», считает Путин. Москва готова передать послания с официальным приглашением на этот саммит мировым лидерам, заявил он.





Среди тем такого саммита могла бы быть ситуация в Ливии, хотя могут быть подняты и другие проблемы, отметил президент.





С предложением российского президента согласился французский лидер Эмманюэль Макрон. «Я согласен с вами, что пять стран — основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе, потому что мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право», — ответил он Путину.





Россия, как правопреемник Советского Союза, США, Франция, Великобритания и Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН. В качестве основных участников коалиции в годы Второй мировой войны эти страны разрабатывали основы будущей Организации Объединенных Наций.









Раз Путин озвучил эту идею публично, наверняка предварительные вопросы с этими лидерами уже обговаривались, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Он предполагает, что Макрон легко согласится на встречу в таком формате, потому что ему важно подчеркивать ведущую роль Франции в Европе и мире. Также, считает эксперт, несложно будет договориться с Си Цзиньпином — из-за партнерских отношений между Россией и Китаем. «Что касается США и Великобритании — тут вопрос. Известно, какое отношение к России у Бориса Джонсона, но с другой стороны, для него тоже может быть важно показать, что Великобритания сама по себе — не член ЕС», — говорит Лукьянов и добавляет, что это, по его мнению, аргумент в пользу того, чтобы участвовать в такой встрече. Трампу с точки зрения внутриполитической ситуации в США этот саммит не должен помешать — это не двусторонние переговоры с Путиным, добавляет он. Поэтому в целом Лукьянов считает вполне вероятным проведение саммита в 2020 году.





Понятно, продолжает он, что формат символический. «Пять политически главных стран мира собираются, чтобы определить и осознать общемировые угрозы», — говорит он.





«Пятерка постоянных стран — членов Совбеза — это институционально закрепленный орган (в отличие от, например, «Группы семи», где нет России и Китая). И никуда от этого не денешься — ничего другого просто нет. Почему именно сейчас эта тема возникла — я так понимаю, потому что в этом году 75-лет с момента создания ООН — хороший повод», — добавил эксперт.





В Иерусалиме с 23 по 24 января проходит всемирный форум памяти Холокоста. На него были приглашены ключевые мировые лидеры, в том числе главы России, Украины, США, Франции, Великобритании и Германии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вместе с украинской делегацией отказался от участия в мероприятиях форума, чтобы передать свое место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию. «На основное мероприятие должны попасть те, кто больше всех этого заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг — сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», — сказал он.



