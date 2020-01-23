Непраздничное: власти Пекина отменили празднование китайского Нового года

interfax.by На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса, пишет

В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать в ночь с 24 на 25 января.





Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.













Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.









По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао



