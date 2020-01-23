|
Лучшие бойцы на СТВ. Алёна Лешкевич стала ведущей программы «СТВ-Спорт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 января в выпуске «СТВ-Спорт» в 22:55 премьера! У нас новая ведущая Алена Лешкевич.
Алена действующая спортсменка по муай-тай. Единственная четырехкратная чемпионка мира среди любителей, а также победительница мирового первенства среди профессионалов. Попробовать свои силы на новом поприще ее пригласил Виталий Гурков – ведущий программы «Неделя спорта» и многократный чемпион планеты по таиландскому боксу.
Алена подошла к новой работе ответственно. Всю неделю спортсменка не только поддерживала физическую форму в зале, но и упражнялась в дикции, правильном дыхании. Надеемся, телевизионные декорации станут для девушки таким же привычным местом, как и ринг.
Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта, ведущая СТВ:
Жду эфира с нетерпением, чтобы в первую очередь проверить себя: вообще смогу ли я? Надеюсь, что все будет хорошо.
Что ж, пожелаем Алене удаче в ее новой карьере!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 января в выпуске «СТВ-Спорт» в 22:55 премьера! У нас новая ведущая Алена Лешкевич. «Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)