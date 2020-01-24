Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова к «уханьской» пневмонии . По словам министра здравоохранения Владимира Караника, врачи смогут распознать новую болезнь, сообщает «МИР 24».

«Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять вирус 2019 года, новый штамм, который был обнаружен в КНР», – сказал Караник. В стране принят целый комплекс профилактических мер. В аэропортах на особый режим работы переведены санитарные станции. Пассажиров, прилетевших из Поднебесной, встречают сотрудники медслужбы с тепловизорами. В лабораториях готовы тест-системы, которые могут оперативно поставить диагноз.

Ранее появилась информация о том, что в Минске госпитализировали девушку, недавно вернувшуюся из Китая. Однако, по словам главы Минздрава, диагноз не подтвердился – у пациентки оказался грипп В.