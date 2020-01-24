Водитель мусоровоза в Бресте наказал автовладельца за заблокированный проезд к контейнерам

Источник материала: Tut.by

В Бресте водитель мусоровоза проучил владельца автомобиля, который перегородил подъезд к площадке с мусорными контейнерами. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда жилого дома.

Видео: Денис Марук

На записи видно, как спецтранспорт остановился возле легковушки, которая перегородила подъезд к контейнерам. Затем из кабины мусоровоза вышел водитель, достал из мусорки несколько полных пакетов, положил их на крышу автомобиля и уехал.

«В Бресте, впрочем как и по всей Беларуси, и многих других схожих по манере ведения на дороге странах, не все водители уважают чужой труд и помнят те знания, которые им преподавали в автошколах, поэтому для закрепления усвоенного материала их приходится повторно учить на доступном им языке, что такое хорошо, а что такое плохо», — указал в описании к видео автор канала Денис Марук.