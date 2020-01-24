В Солигорском районе Nissan занесло под встречную фуру: погибла пассажирка легковушки

Источник материала: Tut.by

Пассажирка легковушки погибла при столкновении с фурой в Солигорском районе, сообщили в ГАИ Минской области.





Авария произошла 22 января, около 17.50, на 5-м километре трассы Погост — Солигорск. Здесь 59-летний водитель Nissan Note не учел погодные условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Mercedes, которой управлял 28-летний мужчина.





От полученных в аварии травм 52-летняя пассажирка легковушки умерла на месте происшествия. Женщина находилась на заднем сиденье справа и ремнем безопасности пристегнута не была. Водитель Nissan с телесными повреждениями госпитализирован.