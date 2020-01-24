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В Солигорском районе Nissan занесло под встречную фуру: погибла пассажирка легковушки

24.01.2020 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирка легковушки погибла при столкновении с фурой в Солигорском районе, сообщили в ГАИ Минской области.


Авария произошла 22 января, около 17.50, на 5-м километре трассы Погост — Солигорск. Здесь 59-летний водитель Nissan Note не учел погодные условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Mercedes, которой управлял 28-летний мужчина.


От полученных в аварии травм 52-летняя пассажирка легковушки умерла на месте происшествия. Женщина находилась на заднем сиденье справа и ремнем безопасности пристегнута не была. Водитель Nissan с телесными повреждениями госпитализирован.

 
 
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Авария произошла 22 января, около 17.50, на 5-м километре трассы Погост - Солигорск.
 
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