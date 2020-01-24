«Четыре часа рекомендовали перезвонить позднее». Почему в колл-центр Беларусбанка стало трудно дозвониться

Источник материала: Tut.by

«Три часа не могу дозвониться в контакт-центр Беларусбанка по номеру 147. Причем вопрос срочный, а следующий рабочий день только в понедельник», — написал нам читатель Максим. С аналогичными трудностями сталкиваются и другие клиенты банка. В Беларусбанке объясняют, что в последнее время количество звонков в контакт-центр заметно увеличилось из-за изменений тарифов и случаев мошенничества.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Максим рассказывает, что в итоге ему удалось связаться со специалистами банка через Telegram.

— Там ответили, что у них сильная загрузка, но мне никто помочь не может. Зашел в отделение банка — там сказали, что мой вопрос решается только через 147, — продолжает он.

Не удалось дозвониться в контакт-центр и минчанке Лидии:

— Четыре часа подряд мне вежливо автоматический голос рекомендует «позвонить позднее». Хорошо, что они не скорая помощь!

FINANCE.TUT.BY тоже звонил по номеру 147 в разное время в течение нескольких дней, но поговорить со специалистами так и не смог. Впрочем, нам удалось достаточно быстро связаться с ними с помощью онлайн-консультации на сайте банка, а также через личные сообщения на официальных страничках в соцсетях.

В Беларусбанке объясняют, что в последнее время клиенты стали гораздо чаще звонить в контакт-центр «вследствие обновлений продуктов и сервисов банка, изменений тарифной политики, а также растущего числа мошеннических действий».

— Только за 2019 год мы приняли более одного миллиона ста тысяч звонков, — отмечают в банке. — Беларусбанк реально оценивает и понимает запросы клиентов и принимает меры по улучшению качества обслуживания, в том числе с использованием современных технологий, посредством применения робота-консультанта, социальных сетей и онлайн-консультирования.

У клиентов есть и другой вопрос к контакт-центру. Раньше, когда все специалисты были заняты, звонящего ставили в очередь, и он «висел» на линии в ожидании свободного специалиста. Теперь же автоответчик просто рекомендует перезвонить позже, и звонок сбрасывается.

— Функция постановки в очередь, которая позволяет получить ответ свободного оператора колл-центра, работает, как и прежде. При этом, если количество одновременно ожидающих в очереди клиентов превышает допустимый лимит, клиенту предлагается перезвонить позже, — объясняют в Беларусбанке.