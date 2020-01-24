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«Это какой-то сюр». В Украине произвели корпуса для новых БТР - все оказались с трещинами

24.01.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые корпуса для новой партии бронетранспортеров БТР-4, произведенные для вооруженных сил Украины, пришли с завода-изготовителя с браком. На каждом обнаружились трещины, аккуратно скрытые под краской. Об этом сообщает сайт Ukrainian Military Pages.

Производством корпусов занималось частное предприятие «Лозовский кузнечно-механический завод». По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, на плохо сваренной и потрескавшейся броне стоят клейма военного представительства Минобороны Украины, свидетельствующие, что с корпусами все хорошо.

«Честно говоря, это какой-то сюр», — комментирует Згурец.

Он напомнил, что перед Новым годом гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что контракт на поставку 45 БТР-4 наконец разблокирован под государственные гарантии при поддержке правительства и Минобороны.

Комментируя качество поставленных корпусов, Згурец рассказал, что проблема с так называемым непроваром, некачественной сваркой, при которой под тонким слоем металла образуются пустоты, которые легко пробить даже пулями.

 
 
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При этом на каждом корпусе стоит клеймо Минобороны, свидетельствующее о том, что все сделано отлично.
 
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