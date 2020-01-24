XXIV республиканский конкурс работ исследовательского характера учащихся по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии

Началась регистрация работ для участия в XХIV республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам «Астрономия», «Биология», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия».
Проведение мероприятия планируется с 28 февраля по 1 марта 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо до 27 января 2020 года осуществить электронную регистрацию на сайте конкурса
Более подробная информация о правилах подачи заявок и представления конкурсных материалов размещена