ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые оплачиваемые професии: после айтишников идут шахтеры

24.01.2020 12:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белстат опубликовал данные о медианных зарплатах по отраслям за ноябрь 2019 год. Самая большая сумма по-прежнему стоит напротив графы «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» — более 3,2 тыс. рублей.



Далее пятерка наиболее оплачиваемых отраслей распределилась так:

горнодобывающая промышленность — 1,8 тыс.;

производство кокса и продуктов нефтепереработки — 1,6 тыс.;

деятельность воздушного транспорта — 1,4 тыс.;

оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт — 1,3 тыс.
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат опубликовал данные о медианных зарплатах по отраслям за ноябрь 2019 год. Самая большая сумма по-прежнему стоит напротив графы «Информационные технологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рядом чихнул китаец. Прощайте»: соцсети сделали смертельный коронавирус мировым мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика