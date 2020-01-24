Появились рендеры третьей ветки минского метро, каких мы ещё не видели

Источник материала: KYKY

В Минске продолжается стройка третьей линии метро, которой с момента начала вот-вот исполнится шесть лет. На станции метро «Площадь Ленина» работы уже запущены: да, именно поэтому вы могли видеть там желтые ограждения и капитальные металлические столбы. А они нужны потому, что в этом месте сделают пересадочный узел.

На «Площади Ленина» вырубят бетон – так появится проход в тоннель, который пройдет под путями и соединит первую и третью линии, пишет kp.by. Пассажиры будут переходить с «Ленина» на «Вокзальную», причем в их распоряжении окажутся два тоннеля: один на выход из станции, другой – на вход.

Для Минска эти тоннели сделали нетипично длинными: первый – 297 метров, второй – 420 метров. Для удобства перемещений их оборудовали траволаторами – движущимися дорожками. С «Вокзальной» один из тоннелей выйдет в вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны дворика БГУ, а другой – прямо на платформу станции «Площадь Ленина».

«Вокзальную» вместе с другими тремя станциями первой очереди Зеленолужской линии планируют запустить 3 июля. Она находится на финальном этапе готовности, здесь идут чистовые отделочные работы.