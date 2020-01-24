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Рита Дакота улетела на Бали с новым бойфрендом

24.01.2020 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщает super.ru, белорусская певица Рита Дакота проводит отпуск на Бали. И если сначала она отдыхала одна, то потом переехала на виллу, где ее ждала не только дочь Мия, но и новый парень — режиссер Федор Белогай.



Их застали вместе в одном из продуктовых магазинов в очереди на кассу. В распоряжении Super оказалось видео, как парочка обнимает друг друга.

Как рассказали источники из близкого окружения пары, 29-летняя певица и 32-летний режиссер познакомились полтора года назад на Бали. Однако в тот момент между ними завязались только дружеские отношения. Через несколько месяцев пара встретилась снова.

Федор является режиссером одного из клипов Риты и директором международной рекламной компании, которая осуществляет съемки для глянца.

 
 
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Их застали вместе в одном из продуктовых магазинов в очереди на кассу.
 
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