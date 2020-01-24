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Рита Дакота улетела на Бали с новым бойфрендом
Источник материала: Tut.by
Как
Их застали вместе в одном из продуктовых магазинов в очереди на кассу. В распоряжении Super оказалось видео, как парочка обнимает друг друга.
Как рассказали источники из близкого окружения пары, 29-летняя певица и 32-летний режиссер познакомились полтора года назад на Бали. Однако в тот момент между ними завязались только дружеские отношения. Через несколько месяцев пара встретилась снова.
Федор является режиссером одного из клипов Риты и директором международной рекламной компании, которая осуществляет съемки для глянца.
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Их застали вместе в одном из продуктовых магазинов в очереди на кассу.
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