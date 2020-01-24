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«Кубок развития»: белорусы сыграли вничью с бельгийцами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается международный юношеский турнир по футболу «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
23 января состоялись решающие матчи групповой стадии. Наши парни оспаривали путевку в финал со сверстниками из Бельгии.
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Новости Беларуси. В Минске продолжается международный юношеский турнир по футболу «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 января состоялись...
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