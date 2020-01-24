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Лукашенко упрекнул Россию, что она специально начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь

24.01.2020 13:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко упрекнул Россию, что она специально начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь

Посещая 24 января Шкловский район, Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Беларусь.

«Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами», - заявил Лукашенко в Шклове.

Президента цитирует близкий к его пресс-службе телеграмм-канал «Пул Первого».

Напомним, новый год для белорусско-российских отношений начался с нефтяного кризиса. С января Москва остановила поставки нефти в Беларусь, так как истекли сроки годовых контрактов, а новый контракт по-прежнему не заключен. В связи с этим президент Беларуси потребовал обеспечить экспорт нефти из альтернативных источников.


 
 
 
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Посещая 24 января Шкловский район, Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Беларусь.
 
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