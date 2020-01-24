Лукашенко упрекнул Россию, что она специально начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Посещая 24 января Шкловский район, Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Беларусь.

«Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами», - заявил Лукашенко в Шклове.

Президента цитирует близкий к его пресс-службе телеграмм-канал «Пул Первого».

Напомним, новый год для белорусско-российских отношений начался с нефтяного кризиса. С января Москва остановила поставки нефти в Беларусь, так как истекли сроки годовых контрактов, а новый контракт по-прежнему не заключен. В связи с этим президент Беларуси потребовал обеспечить экспорт нефти из альтернативных источников.