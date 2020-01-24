Россия придумала наказание для Беларуси из-за норвежской нефти





ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с графиком поставок. "В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени", – пишетсо ссылкой на источник, знакомый с графиком поставок.





По плану в первом квартале 2020 г. предполагалось доставить в РБ 750 тыс. т сырья, в том числе 100 тыс. т – по железной дороге. Согласно скорректированному графику, Беларусь может получить в январе около 500 тыс. т российской нефти.





Поскольку Минск и Москва в начале года не смогли договориться о ценах на наше сырье, РФ приостановила его прокачку белорусским потребителям.





Напомним, госконцерн "Белнефтехим" 20 января объявил, что Минск закупил 80 тыс. т нефти у Норвегии. Ее должны доставить через литовский порт в Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".