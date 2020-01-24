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Россия придумала наказание для Беларуси из-за норвежской нефти

24.01.2020 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская сторона скорректировала график поставок нефти в Беларусь в январе наступившего года. Сделано это по причине закупки Минском сырья у других поставщиков.


"В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени", – пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с графиком поставок.

По плану в первом квартале 2020 г. предполагалось доставить в РБ 750 тыс. т сырья, в том числе 100 тыс. т – по железной дороге. Согласно скорректированному графику, Беларусь может получить в январе около 500 тыс. т российской нефти.

Поскольку Минск и Москва в начале года не смогли договориться о ценах на наше сырье, РФ приостановила его прокачку белорусским потребителям. 

Напомним, госконцерн "Белнефтехим" 20 января объявил, что Минск закупил 80 тыс. т нефти у Норвегии. Ее должны доставить через литовский порт в Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона скорректировала график поставок нефти в Беларусь в январе наступившего года. Сделано это по причине закупки Минском сырья у других...
 
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