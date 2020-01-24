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Незыгарь: Макей звонил Лаврову с просьбой о переносе "отпуска" Лукашенко в Сочи

24.01.2020 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.




Тем временем российский Телеграм-канал Незыгарь уточняет необходимость звонка: Макей просил перенести дату российско-белорусских переговоров на высшем уровне. 

Напомним, ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть, а заодно обсудить "интеграцию". Были названы и даты отдыха - с 31 января по 5 февраля.

Для Лукашенко казус ситуации в том, что 1 февраля в Минск приедет госсекретарь США Майк Помпео
 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
 
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