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Продажи автомобилей Audi в Беларуси выросли больше чем на треть

24.01.2020 14:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Audi более чем на треть увеличила продажи новых автомобилей в Беларуси. Флагманский кроссовер Q7 с большим отрывом стал самой популярной моделью на рынке премиум-автомобилей.

Всего в Беларуси за 2019 год было продано 605 автомобилей Audi – на 38% больше, чем годом ранее. Продажи были высокими на протяжении всего года, но особенно активными оказались последние месяцы. Юбилейная распродажа к 25-летию присутствия бренда в стране и предновогодние предложения стимулировали спрос на рынке.

Продажи Audi росли быстрее рынка. Так, за прошлый год в Беларуси было продано 2190 автомобилей премиальных марок, что на 26% больше показателя 2018 года. Среди основных факторов – возвращение платежеспособного спроса, появление новых моделей и гибкая ценовая политика от производителя.

«Audi укрепляет свои позиции на белорусском рынке. Большую роль в этом играет лояльное отношение производителя: на многие модели действуют цены ниже мировых. Кроме того, в Беларуси действует расширенная гарантия в 5 лет, тогда как в России – на год меньше. Имеет значение и высокое качество обслуживания. Все это повышает интерес к марке у покупателей и не позволяет развернуться «серым дилерам». В 2020 году мы ожидаем, что рост продолжится», – отметили в «Audi Центр Минск».

Абсолютным лидером среди статусных моделей стал внедорожник Audi Q7. Его продажи за год выросли на 66% – до 223 автомобилей. В число популярных также вошел кроссовер Q5 с 89 новыми автомобилями. Пользовался успехом и спортивный Q8, который выбрали 59 белорусских покупателей.

Немецкий производитель стал фаворитом и в других классах. Среди полноразмерных седанов наибольшей популярностью пользовался Audi A4 с 65 проданными автомобилями. В классе люксовых седанов первое место занял Audi A8 с 20 реализованными экземплярами.

«Если победа Q7 была ожидаемой, то лидерство Audi A4 стала особенно знаковым. Дело в том, что эта модель – входной билет в мир Audi, и лидерство в этом классе говорит о многом. Например, это означает, что автомобили из Ингольштадта выбирают те, кто пересаживается с массового на премиальный автомобиль и кто руководствуется соотношением цены и качества», – пояснили в «Audi Центр Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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Audi более чем на треть увеличила продажи новых автомобилей в Беларуси. Флагманский кроссовер Q7 с большим отрывом стал самой популярной моделью на рынке...
 
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