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Лидеры SEO-продвижения декабря: 21vek.by, 5 Элемент, Av.by, Myfin.by и Беларусбанк. Исследование AMDG по видимости сайтов

24.01.2020 14:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Лидеры SEO-продвижения декабря: 21vek.by, 5 Элемент, Av.by, Myfin.by и Беларусбанк

Мониторинг проводился с 30 ноября по 1 января.

Банки

В декабре специалисты AMDG проанализировали видимость 24 сайтов банковской тематики в поисковых системах Google и Яндекс: выше других располагается сайт Belarusbank.by (Беларусбанк). Процент видимости сайта составляет 72%. На протяжении полугода второе место занимает Priorbank.by (Приорбанк). В сравнении с прошлым периодом процент видимости снизился до 30%. Сайт Ideabank.by (Идея Банк) сохраняет третью позицию. В декабре видимость сайта выросла на 2% и остановилась на 22%.


До 19% вырос показатель Belapb.by (Белагропромбанк). Сайт Afabank.by (Альфа-Банк) сохраняет пятое место: видимость прибавила 2%, итоговый показатель составил 18%. Рост на 6% (до 17%) продемонстрировал Belveb.by (Банк БелВЭБ).

Финансово-аналитические порталы

В тройку лучших среди финансово-аналитических порталов входят: Myfin.by (88%), Finance.tut.by (59%), Benefit.by (26%). В декабре в данной категории отмечается спад показателя видимости у всех представителей, максимально на 2% ― у Creditportal.by (21%).


Площадки по продаже автомобилей

Среди локальных площадок по продаже автомобилей эффективнее других SEO-оптимизирован сайт у Av.by. Видимость автоклассифайда составляет 84%. Вторую позицию занимает автопортал Abw.by (58%). На 28% в поисковых системах Google и Яндекс видим сайт Autoby.by.

После резкого падения Ab.onliner.by в ноябре на 17 позиций и потери 13% в декабре “Автобарахолка” смогла нарастить только 1%. Показатель видимости автомобильного раздела Onliner составил 4%.


Бытовая техника

ТОП-5 представителей данного рейтинга в декабре оставался неизменным. На первом месте в исследовании видимости сайтов категории “Бытовая техника” расположился онлайн-гипермаркет 21vek.by (83%). На протяжении всего 2019 года 21vek.by ни разу не уступил свою позицию конкурентам.

Второе место в рейтинге занимает сайт сети магазинов “5 Элемент”. В декабре показатель видимости 5element.by вырос на 4% и составил 58%. Интернет-магазин Sila.by располагается на третьей позиции (46%). В целом относительно высокий уровень видимости сайтов имеют только четыре представителя рейтинга: 21vek.by, 5element.by, Sila.by и Imarket.by.


Сайты белорусских производителей бытовой техники Atlantshop.by (Атлант) и Gefest.by (Gefest) ― на восьмом и десятом месте соответственно. Впервые в десятку лучших вошел онлайн-гипермаркет Ttn.by: ресурс занял девятую строчку.

Мебель

В декабре максимальная видимость сайта в мебельной тематике зафиксирована у 21vek.by (67%). Вторую строчку занимает интернет-магазин Meko.by (23%). Если в ноябре уровень видимости сайта Meko.by возрос, то в декабре показатель вернулся к октябрьским значениям. Третье место занимает Nm-shop.by, который на протяжении 5 месяцев стабильно наращивает видимость: с августа по декабрь рейтинг увеличился на 6% и составил 20%.


Сантехника

Сайт 21vek.by имеет самый высокий рейтинг видимости в сантехнической категории ― 85%. В декабре рост составил около 2%. В четвертом квартале 2019 года положительную динамику демонстрирует интернет-магазин сантехники Kit.by (67%). С небольшим отрывом в 4% на третьем месте располагается Santehlux.by (63%). Падение показателя видимости на 8% и, соответственно, снижение в рейтинговой таблице отмечается у Kranik.by. За счет этого гипермаркет 7745.by занял пятое место в исследовании.


Электроника

На 5% выше стал видим сайт 5element.by (68%). Благодаря такому росту 5element.by сместил на второе место лидера прошлого месяца 21vek.by и занял первую строчку. Процент видимости 21vek.by в декабре ― на отметке в 65%. Тройку лучших замыкает Sila.by (38%).

Телеком-оператор МТС (Shop.mts.by) занимает шестое место (10%): в декабре видимость возросла на 3% и сайт поднялся с восьмого места. А1.by, напротив, опустился на восьмую позицию, потеряв 2% видимости (8%).


Садовая техника

21vek.by и здесь “перебивает” видимость моносайтов и занимает первое место (42%). На второй позиции расположился специализированный интернет-магазин Ydachnik.by (35%). В отличие от других категорий в данном направлении разница между показателями первого и второго места не так велика ― 7%. Сайт магазина АвтоВелоМото (Avtovelomoto.by) ― на третьей строчке (25%), на четвертом месте находится 50.by (22%).


Туризм

Туристическая компания БелТурист (Belturizm.by) снова находится на первом месте (+2%). Более 10% видимости потеряло агентство Ростинг (Rosting.by). Сейчас компания располагается на третьем месте, уступив второе SoftTour (Softtour.by). Показатель видимости у последнего ― 39%.


О методологии

Благодаря исследованию видимости, компании могут судить о том, как много пользователей видит их сайт в поисковой выдаче в сравнении с конкурентами. Таким образом, владельцы бизнеса могут ставить конкретные цели для специалиста по SEO-продвижению и более детально проводить конкурентный анализ в своей нише.

Ближе ознакомиться с методологией исследования можно здесь.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг или не занимает надлежащее место, специалисты AMDG с удовольствием ответят на ваши вопросы по адресу: info@artox-media.by .

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