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«Здесь женщины могут шутить, ругаться матом и пить пиво на сцене». В Минске прошел первый женский стендап

24.01.2020 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщины тоже могут смешно шутить. Доказательства можно было услышать на первом в Беларуси женском стендапе. Вчера одиннадцать девушек со сцены шутили обо всем: от таргетированной рекламы до секс-игрушек.


«Ведь мы же феминистки»

В Минском пространстве Lo-FI Customs было жарко — посмотреть на женщин-стендаперов пришло более ста человек. Примерно 30% из них — мужчины. Стульев в зале не хватает, многие стоят и даже забираются на второй этаж. Вход на мероприятие бесплатный, еще организаторы собирают пожертвования. Причем делают они это в коробке из-под прокладок, ведь «мы же феминистки».

Многие девушки заметно волнуются: для большинства из них это не только первый опыт стендапа, но и вообще первый опыт публичных выступлений. Открывала FemStandUp Мария Пархимчик.

— Раньше со стендапом я выступала разве что у друзей на кухне. От каких-то «кухонных зрителей» впечатления долетели до Маши и Ани (организаторы FemStandUp — прим.), они предложили мне поучаствовать, и я согласилась. Не думала ни секунды, — рассказывает девушка.

Она со сцены рассказывала честную историю того, как она осознала себя феминисткой. В выступлении Маша отмечает, что «пид***сами рождаются, а феминистками становятся». Толпа встречает шутку бурными аплодисментами.





Организаторы неспроста поставили возрастной ценз 16+ - многие девушки нецензурно выражаются прямо со сцены.

— Лично мне кажется, что «если Таня встретит в лесу медведя, она его порвет на **й» звучит намного честнее, чем «если Таня встретит в лесу медведя, она его порвет», — объясняет свою позицию Маша.

Кажется, что посетителей ничто не смущает. Они радостно поддакивают и аплодируют выступлениям девушек. Причем мужчины смеются не меньше девушек.

Михаил давно интересуется стендапом, особенно украинским, но в Беларуси он на таких мероприятиях впервые.

— Мяне хтосьці запрасіў на мерапрыемства ў Facebook. Тут прышпільна! Мае чаканні не спраўдзіліся і было больш смешна, чым я думаў.

Уладзь пришел на женский стендап, потому что ему нравится комедия, но не нравится обилие сексистских шуток.

— Тут такі фармат, дзе можна смешна распавядаць пра рэчы. Неабавязкова выкарыстоўваць стэрэатыпы розныя. Я сам з’яўляюся прафеміністам і класна, што з’яўляецца альтэрнатыва звычайнаму стэндапу.


Девушкам на женском стендапе тоже понравилось. Студентка Вика очень любит стэндап, и ей захотелось поддержать такую инициативу в Беларуси.

— Видно, что у некоторых девушек очень отработанные интонации, некоторым надо учиться импровизировать. Но все большие молодцы, что не смущаются и продолжают говорить. Это очень круто! Некоторые выступления были на очень достойном уровне, — говорит она.

Стендап как терапия

Комедия и стэндап — это отличный способ терапии, уверена Анна Филистович, которая не просто организовала мероприятие, но еще и выступала на сцене.

— Для меня это способ отдохнуть и проявить себя по новому, — говорит она. — Мы, активистки, варимся в этих темах: домашнее насилие, трудовая дискриминация, сексизм в рекламе. Клево иметь пространства, где мы можем просто весело провести время и посмеяться.


Аня за несколько недель до феминистического стендапа посмотрела очень много женских выступлений. Это и помогло ей подготовить свое выступление.

— У меня как будто бы появились линзы, я смогла увидеть способы пошутить о самых разных ситуациях.

Ее выступление базируется на личном опыте. И оно довольно «острое».: Аня откровенно шутила о «мужчинах, которые мочатся на гендерное равенство» и «парнях, трусы которым до смерти покупают мамы».

Затрагивали на стендапе и тему сексуального образования. Юрист Даша Чурко рассказывает, что она вдохновилась довольно абсурдной историей из своей жизни.

— Моя мама рассказывала историю своей подруги, у которой был выкидыш. И сейчас я думаю: блин, ты рассказала мне про выкидыш, но не рассказала про половое созревание!

На выступлении Даша очень волновалась.

— У меня очень сильно тряслась нога. Я опираюсь на другую — и она трясется. Когда я закончила выступление, меня еще минут 40 не отпускало. Адреналин не уходил!

«Женщины могут говорить со сцены про секс с другими женщинами»

Было на FemStandUp и белорусскоязычное выступление. Журналистка Мария Гритц раньше один раз выступала на белорусскоязычном стендапе в StandUpHall. Тогда это было настолько волнительно, что она решила для себя: никогда больше. Но знакомые так часто рассказывали ей о FemStandUp, что она решила выступить еще раз.

— Я вельмі хвалявася, нават не чула залю. Ужо потым мне распавялі: «Ой, як было смешна!».

Девушка отмечает, что организаторы создали очень дружескую, сестринскую атмосферу. Все девушки поддерживали друг друга. И, тем не менее, Мария считает, что мужчинам проще на территории юмора.



— Мужчыны больш смелыя, і яны не баяцца паказацца дуракамі. Нават калі з іх ніхто не смяецца, яны ўсё роўна могуць працягваць выходзіць і выступаць. Мне цяжка ўявіць, каб беларускія жанчыны нягледзячы на няўдачы працягвалі б выходзіць на сцэну.

Выступление активистки Вики Биран было чуть ли не самым провокационным: она много шутила про лесбийские отношения и расставания с девушками.

— Мое выступление полностью было основано на личном опыте. И не было переживаний, что публика не примет мое выступление. Я знала, что там есть моя аудитория. Ну и это такой жанр: в нем говорят про то, что часто остается табуированным.

Вика считает, что FemStandUp был не просто удачным, но и прорывным событием для Беларуси.

— Очень эмансипирующий эффект, когда женщины могут шутить, ругаться матом, пить пиво на сцене. Представьте: девушка со сцены говорит про секс, да еще и про секс с женщиной! А следующее выступление — про смерть. Все в одном котле, совсем как в жизни.

«Мы хотим дать девушкам возможность комично высказываться со сцены»

Организаторы FemStandUp говорят, что идея родилась от того, что женщинам присущ синдром самозванца.

— Вокруг нас так много остроумных и веселых женщин, но они могут шутить только в каких-то приватных пространствах, среди своих подруг. Мы хотим дать девушкам возможность комично высказываться со сцены, — рассказывает Анна Филистович из центра «Ее права».


С ней соглашается и другая организаторка, Мария Колб из инициативы «Больше тела».

— Есць столькі дзяўчат, якія ў размовах вельмі добра жартуюць, але ім няма дзе сябе праявіць. І мы вырашылі самі стварыць такую пляцоўку, — рассказывает она.

Подготовка к выступлению шла в несколько этапов. Сначала желающие выступить девушки смотрели выступления известных женщин-стендаперов, потом для них проводила мастер-класс комик из Санкт-Петербурга — она помогала девушкам готовить свой материал.

— Мы не ставілі аніякіх рамак перад дзяўчатамі і не правяралі жарты. Спадзяемся, што яны не будуць выкарыстоўваць аніякія стэрэатыпы ў сваiх жартах, — рассказывает Мария.

Девушки надеятся, что у инициативы будет продолжение в апреле. И тогда еще больше девушек отважатся пошутить со сцены.

 
 
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Женщины тоже могут смешно шутить. Доказательства можно было услышать на первом в Беларуси женском стендапе. Вчера одиннадцать девушек со сцены шутили обо всем: от...
 
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