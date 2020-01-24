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«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К проекту подключились 27 учреждений образования. Они прошли отбор как самые оснащённые. 24 января в Минск приехали и педагоги. В ПВТ для учителей подготовили практический семинар. Старт занятий «Микробит» запланирован на 27 января.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
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Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе...
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