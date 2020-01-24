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«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

24.01.2020 14:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников


«Микробит» – это факультативные занятия для учащихся 5-6 классов. На них ребята смогут изучить программирование в среде Scratch с помощью микроконтроллеров. Это позволит школьникам создавать собственные электронные устройства.

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

К проекту подключились 27 учреждений образования. Они прошли отбор как самые оснащённые. 24 января в Минск приехали и педагоги. В ПВТ для учителей подготовили практический семинар. Старт занятий «Микробит» запланирован на 27 января. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Мы хотим сделать так, чтобы школьники, те, кто хотят, начали обучаться не только программированию (умению жить в виртуальном мире), а и умению жить в мире реальном: обучаться инженерным навыкам, конструкторским. Потому что программы пишутся не ради программ, а чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников


Финансовую поддержку оказали компании-резиденты ПВТ. Они же передали учебные наборы «Микробит» преподавателям. Это не первый образовательный IT-проект в Беларуси. В предыдущий – «Программирование в среде Scratch» – вовлечены 40 тысяч школьников. 

Люди в материале: Всеволод Янчевский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе...
 
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