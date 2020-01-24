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Минск договаривается с США, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене
24.01.2020 14:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь ведет переговоры со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США, Саудовской Аравией и ОАЭ, они готовы поставлять в республику столько нефти, сколько необходимо, но по мировой цене.
"Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Шклов, пишет
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Беларусь ведет переговоры со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США, Саудовской Аравией и ОАЭ, они готовы поставлять в республику столько нефти,...
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