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Минск договаривается с США, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

24.01.2020 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минск договаривается с США, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Беларусь ведет переговоры со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США, Саудовской Аравией и ОАЭ, они готовы поставлять в республику столько нефти, сколько необходимо, но по мировой цене.

"Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Шклов, пишет БЕЛТА.

 
 
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Беларусь ведет переговоры со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США, Саудовской Аравией и ОАЭ, они готовы поставлять в республику столько нефти,...
 
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