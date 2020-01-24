Минск договаривается с США, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Источник материала: Ежедневник





Беларусь ведет переговоры со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США, Саудовской Аравией и ОАЭ, они готовы поставлять в республику столько нефти, сколько необходимо, но по мировой цене.

"Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Шклов, пишет БЕЛТА .