Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?

Источник материала: Аргументы и факты

Популярность того или иного туристического направления определяется очень просто: есть там возможность забронировать место для проживания или нет. Один из таких городов, в котором на праздники нереально, если об этом не позаботиться заблаговременно, найти номера в гостиницах и на съемных квартирах - это Псков.

Например, на прошлые майские праздники в этом небольшом городке был такой наплыв приезжих, что последнюю квартиру на «Букинге» с руками оторвали за 240 бел. руб. Это очень дорого. Обычно красная цена за жилье - 35 бел. руб. Интересно, чем Псков привлекает иностранных туристов?

Если говорить о каком-нибудь белорусском следе на Псковщине, то в местном музее есть картины Марка Шагала. После войны, конечно, многие полотна пропали, но те, что остались, даже выставлялись в Беларуси. На этом, пожалуй, с явными связями все. По крайней мере никто из коренных жителей других аргументов в пользу этого не припомнил.



Фото: АиФ / Инна Валевская

Вторая известная персона, из-за которой стоит хотя бы раз в жизни запланировать визит в эти края - легендарный Александр Сергеевич Пушкин. Автору этих строк сам Бог велел отправиться по пушкинским местам и поклониться могиле великого поэта, потому что в нашем роду были однофамильцы гения, единение с которым дорогого стоит. А у старшего брата даже день рождения случился 6 июня, как у великого поэта.

«Третий повод» - это великолепный Сергей Довлатов, автор, все книги из собрания сочинений которого были мною прочитаны на одном дыхании, разобраны на цитаты, а потом неоднократно перечитывались.

Другие поводы (все перечислить просто не хватит места на газетной полосе. - Прим.) отправиться в путешествие в этом направлении рождаются по ходу поездки, и о некоторых мы вам тоже расскажем.

Ай да сукин сын!

В маленьком городке Пушкинские Горы на Псковщине с почти пятью тысячами жителей культурная жизнь бурлит. Благодаря первому директору Пушкинского заповедника Семену Гейченко в 90-х здесь построили вместительное здание с административными помещениями, конференц- и концертными залами, в котором сейчас постоянно проходят концерты, спектакли, проводятся научные конференции. Когда-то по инициативе Святогорского монастыря предлагалось назвать город «Святые Горы», но местные жители воспротивились: «Святых мест на земле много, а Пушкин один».

Пушкинский музей-заповедник - градообразующее предприятие: в нем работают около 400 человек. Других предложений о работе особо нет, и основное, за счет чего живут местные жители, - туризм. Поэтому различных предложений для гостей этого края не счесть, например, можно написать письмо гусиным пером, как это делали во времена Александра Сергеевича, и отправить адресату по почте.

Дорога от Пушкинских Гор до родового имения Михайловское, где находится дом Пушкина, недолгая. За окном - чудные пейзажи, за версту не видать никого и ничего. А ведь когда эти земли были пожалованы прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу, данная местность была густонаселенной, в округе находилась 41 деревня!



Фото: АиФ / Инна Валевская

Понятно, что после революции у дворянской усадьбы не было никаких шансов остаться «в живых»: восставший рабочий класс и крестьянство сожгли ее и сровняли с землей. Что сохранилось с конца XVIII века до наших дней в Михайловском - это липы, известная аллея Керн, а также льнохранилище и ледник из камня, который не взял огонь, построенные после смерти Пушкина его сыном Григорием. Но, о чудо, в 1922 г. этот уголок объявили заповедным и начали строительство новодела. Внешний вид дома был известен по документам, а вот как располагались комнаты внутри, информации не осталось. Поэтому при строительстве опирались на записки декабриста Ивана Пущина, который приехал в гости к товарищу на один день, но подробно и детально задокументировал свое пребывание. Он, например, описал, что вход в комнату, в которой его поселили, был прямо из коридора, а напротив его двери была дверь в комнату няни... Во время нацистской оккупации дом в Михайловском снова сожгли, а экспозицию отправили в Германию - основная ее часть, как водится, затерялась, и только единичные экспонаты вернулись домой.

Где раскрылся гений

Туристы, гуляя по усадьбе в Михайловском, восхищаются: какая благодать! Тишина! Покой! Красивая природа! А сам Пушкин, который был отправлен сюда в ссылку на несколько лет, очень страдал без светского общества, шума и городской суеты. Вынужденное пребывание в глуши приводило его в бешенство. Однако окружение поэта считало, что жизнь в деревне во многом содействовала развитию его гения и ничто не отвлекало от того, чтобы творить.

По преданию Александр Сергеевич задумал самовольно покинуть ссылку в декабре 1825 г., но, как только лошади тронулись, дорогу ему перебежал заяц, и суеверный Пушкин повернул назад. Потом зайцу - спасителю поэта, который не попал на Сенатскую площадь и не принял участия в восстании декабристов, поставили памятник на берегу озера.

В ссылке Пушкин создал более ста произведений, а когда закончил трагедию «Борис Годунов», написал письмо Вяземскому: «Трагедия моя окончена. Перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»



Фото: АиФ / Инна Валевская

Похоронен великий поэт тоже на Псковщине - в Святогорском монастыре. Могила чудом сохранилась во время войны: нацисты не успели ее взорвать.

Время переждать

В конце 70-х годов, о которых мы помним как о застойных, в Пушкинских Горах работал экскурсоводом Сергей Довлатов. Воспоминания об этом месте легли в основу знаменитой книги Довлатова «Заповедник».

В Пушкинские Горы Довлатов уехал по нескольким причинам. Он бежал от долгов и семейных неурядиц, нисколько не сочетавшихся с творчеством, которому он хотел посвятить всю свою жизнь. Писатель надеялся на то, что именно здесь он поймёт, как решить конфликт с властью, которая опасалась свободомыслия, порождаемого творчеством. С одной стороны, Довлатов знал, что как писатель он чего-то да стоит, а с другой - отсутствие публикаций свидетельствовало о полной писательской несостоятельности.



Фото: АиФ / Инна Валевская

Сегодня в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области работает «Дом Довлатова в заповеднике». Музей частный, существует на пожертвования и помощь меценатов и добрых людей, которым очень важны история и память о писателе.

Создатели музея сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи. Неказистая, покосившаяся избушка, в которой жил Довлатов, стала памятником и писателю, и литературе, и истории.

Что еще обязательно посмотреть

Очень интересное знакомство ждет путешественников на Псковщине с народом сето, у которого нет письменности. Язык сето входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и передается от матери к ребенку устно.

В наши дни большая часть сето - около 10 тысяч - проживает в Эстонии: туда многие переехали в 90-х после развала СССР, им выдали неплохие «подъемные». Согласно данным переписи 2010 года на исторической родине сето остались 214 человек, в основном женщины.

В народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими, представители народа и по сей день помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. До сих пор сето, если рады гостям, вывешивают белые полотенца. Если полотенца убрали - пора домой.



Бабушка Эме очень интересно, с шутками-прибаутками, рассказывает историю своего народа. Фото: АиФ / Инна Валевская

Музей-усадьба народа сето располагается в деревне Сигово - в подлинной усадьбе конца XIX - начала ХХ веков. Это каменный дом с деревянными сенями, где нет ни света, ни отопления. Хранительница музея, бабушка Эме, очень интересно, с шутками-прибаутками, рассказывает историю своего народа, знакомит с традициями, а потом приглашает гостей принять участие в мастер-классе по варению сыра. Ох, непростое это дело: нужны сила и сноровка, чтобы мешать ложкой тягучую массу, из которой потом получается вкусный продукт.

А когда гость совсем выбился из сил, Эме предлагает подкрепиться сытным обедом из национальных блюд сето: сыра, сваренного им собственноручно, мясной похлебки и тушеных овощей с картофелем. На третье - обязательный чай из трав. И снова - в путь-дорогу по удивительной Псковской земле…