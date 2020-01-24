ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?

24.01.2020 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Инна Валевская / АиФ

Популярность того или иного туристического направления определяется очень просто: есть там возможность забронировать место для проживания или нет. Один из таких городов, в котором на праздники нереально, если об этом не позаботиться заблаговременно, найти номера в гостиницах и на съемных квартирах - это Псков.

Например, на прошлые майские праздники в этом небольшом городке был такой наплыв приезжих, что последнюю квартиру на «Букинге» с руками оторвали за 240 бел. руб. Это очень дорого. Обычно красная цена за жилье - 35 бел. руб. Интересно, чем Псков привлекает иностранных туристов?

Если говорить о каком-нибудь белорусском следе на Псковщине, то в местном музее есть картины Марка Шагала. После войны, конечно, многие полотна пропали, но те, что остались, даже выставлялись в Беларуси. На этом, пожалуй, с явными связями все. По крайней мере никто из коренных жителей других аргументов в пользу этого не припомнил.

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Фото: АиФ/ Инна Валевская

Вторая известная персона, из-за которой стоит хотя бы раз в жизни запланировать визит в эти края - легендарный Александр Сергеевич Пушкин. Автору этих строк сам Бог велел отправиться по пушкинским местам и поклониться могиле великого поэта, потому что в нашем роду были однофамильцы гения, единение с которым дорогого стоит. А у старшего брата даже день рождения случился 6 июня, как у великого поэта.

«Третий повод» - это великолепный Сергей Довлатов, автор, все книги из собрания сочинений которого были мною прочитаны на одном дыхании, разобраны на цитаты, а потом неоднократно перечитывались.

Другие поводы (все перечислить просто не хватит места на газетной полосе. - Прим.) отправиться в путешествие в этом направлении рождаются по ходу поездки, и о некоторых мы вам тоже расскажем.

Ай да сукин сын!

В маленьком городке Пушкинские Горы на Псковщине с почти пятью тысячами жителей культурная жизнь бурлит. Благодаря первому директору Пушкинского заповедника Семену Гейченко в 90-х здесь построили вместительное здание с административными помещениями, конференц- и концертными залами, в котором сейчас постоянно проходят концерты, спектакли, проводятся научные конференции. Когда-то по инициативе Святогорского монастыря предлагалось назвать город «Святые Горы», но местные жители воспротивились: «Святых мест на земле много, а Пушкин один».

Пушкинский музей-заповедник - градообразующее предприятие: в нем работают около 400 человек. Других предложений о работе особо нет, и основное, за счет чего живут местные жители, - туризм. Поэтому различных предложений для гостей этого края не счесть, например, можно написать письмо гусиным пером, как это делали во времена Александра Сергеевича, и отправить адресату по почте.

Дорога от Пушкинских Гор до родового имения Михайловское, где находится дом Пушкина, недолгая. За окном - чудные пейзажи, за версту не видать никого и ничего. А ведь когда эти земли были пожалованы прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу, данная местность была густонаселенной, в округе находилась 41 деревня!

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Фото: АиФ/ Инна Валевская

Понятно, что после революции у дворянской усадьбы не было никаких шансов остаться «в живых»: восставший рабочий класс и крестьянство сожгли ее и сровняли с землей. Что сохранилось с конца XVIII века до наших дней в Михайловском - это липы, известная аллея Керн, а также льнохранилище и ледник из камня, который не взял огонь, построенные после смерти Пушкина его сыном Григорием. Но, о чудо, в 1922 г. этот уголок объявили заповедным и начали строительство новодела. Внешний вид дома был известен по документам, а вот как располагались комнаты внутри, информации не осталось. Поэтому при строительстве опирались на записки декабриста Ивана Пущина, который приехал в гости к товарищу на один день, но подробно и детально задокументировал свое пребывание. Он, например, описал, что вход в комнату, в которой его поселили, был прямо из коридора, а напротив его двери была дверь в комнату няни... Во время нацистской оккупации дом в Михайловском снова сожгли, а экспозицию отправили в Германию - основная ее часть, как водится, затерялась, и только единичные экспонаты вернулись домой.

Где раскрылся гений

Туристы, гуляя по усадьбе в Михайловском, восхищаются: какая благодать! Тишина! Покой! Красивая природа! А сам Пушкин, который был отправлен сюда в ссылку на несколько лет, очень страдал без светского общества, шума и городской суеты. Вынужденное пребывание в глуши приводило его в бешенство. Однако окружение поэта считало, что жизнь в деревне во многом содействовала развитию его гения и ничто не отвлекало от того, чтобы творить.

По преданию Александр Сергеевич задумал самовольно покинуть ссылку в декабре 1825 г., но, как только лошади тронулись, дорогу ему перебежал заяц, и суеверный Пушкин повернул назад. Потом зайцу - спасителю поэта, который не попал на Сенатскую площадь и не принял участия в восстании декабристов, поставили памятник на берегу озера.

В ссылке Пушкин создал более ста произведений, а когда закончил трагедию «Борис Годунов», написал письмо Вяземскому: «Трагедия моя окончена. Перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Фото: АиФ/ Инна Валевская

Похоронен великий поэт тоже на Псковщине - в Святогорском монастыре. Могила чудом сохранилась во время войны: нацисты не успели ее взорвать.

Время переждать

В конце 70-х годов, о которых мы помним как о застойных, в Пушкинских Горах работал экскурсоводом Сергей Довлатов. Воспоминания об этом месте легли в основу знаменитой книги Довлатова «Заповедник».

В Пушкинские Горы Довлатов уехал по нескольким причинам. Он бежал от долгов и семейных неурядиц, нисколько не сочетавшихся с творчеством, которому он хотел посвятить всю свою жизнь. Писатель надеялся на то, что именно здесь он поймёт, как решить конфликт с властью, которая опасалась свободомыслия, порождаемого творчеством. С одной стороны, Довлатов знал, что как писатель он чего-то да стоит, а с другой - отсутствие публикаций свидетельствовало о полной писательской несостоятельности.

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Фото: АиФ/ Инна Валевская

Сегодня в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области работает «Дом Довлатова в заповеднике». Музей частный, существует на пожертвования и помощь меценатов и добрых людей, которым очень важны история и память о писателе.

Создатели музея сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи. Неказистая, покосившаяся избушка, в которой жил Довлатов, стала памятником и писателю, и литературе, и истории.

Что еще обязательно посмотреть

Очень интересное знакомство ждет путешественников на Псковщине с народом сето, у которого нет письменности. Язык сето входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и передается от матери к ребенку устно.

В наши дни большая часть сето - около 10 тысяч - проживает в Эстонии: туда многие переехали в 90-х после развала СССР, им выдали неплохие «подъемные». Согласно данным переписи 2010 года на исторической родине сето остались 214 человек, в основном женщины.

В народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими, представители народа и по сей день помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. До сих пор сето, если рады гостям, вывешивают белые полотенца. Если полотенца убрали - пора домой.

Не только встреча с Пушкиным… Что интересного ждет туристов на Псковщине?
Бабушка Эме очень интересно, с шутками-прибаутками, рассказывает историю своего народа. Фото: АиФ/ Инна Валевская

Музей-усадьба народа сето располагается в деревне Сигово - в подлинной усадьбе конца XIX - начала ХХ веков. Это каменный дом с деревянными сенями, где нет ни света, ни отопления. Хранительница музея, бабушка Эме, очень интересно, с шутками-прибаутками, рассказывает историю своего народа, знакомит с традициями, а потом приглашает гостей принять участие в мастер-классе по варению сыра. Ох, непростое это дело: нужны сила и сноровка, чтобы мешать ложкой тягучую массу, из которой потом получается вкусный продукт.

А когда гость совсем выбился из сил, Эме предлагает подкрепиться сытным обедом из национальных блюд сето: сыра, сваренного им собственноручно, мясной похлебки и тушеных овощей с картофелем. На третье - обязательный чай из трав. И снова - в путь-дорогу по удивительной Псковской земле…

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, чем Псков привлекает иностранных туристов?
 
Новости дня
Новости разные
 
«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика