Перегруз Белпочты: отказываться ли от покупок за рубежом на ближайшее время

На официальном сайте РУП "Белпочта" 21 января появилась новость : в течение января текущего года вместе с запланированными новогодними и рождественскими потоками почты в Беларусь поступило много почтовых отправлений из Китая и Сингапура. Они скопились с ноября 2019 года в транзитном аэропорту Стамбула. Это привело к увеличению объема почты в 2-3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в минских учреждениях международного почтового обмена.

На вопросы "АиФ" ответила пресс-служба РУП "Белпочта".

Почему почта из Китая и Сингапура скопилась в транзитном аэропорту Стамбула? Так происходит каждый ноябрь?

Такая длительная задержка в перегрузке почты в аэропорту Стамбула произошла впервые. Точные причины задержки нам не сообщили. Поскольку путь и транспортную компанию выбирает назначенный оператор страны подачи, то урегулированием вопроса скопления почты в транзитном аэропорту должны были заниматься почтовые службы Китая и Сингапура.

Загруженность почты отразится только на обработке посылок, или письма и открытки тоже задержатся в пути?

Увеличились сроки обработки исключительно отправлений, содержащих товарное вложение, т. к. по данным отправлениям для подачи на таможенный контроль должна составляться электронная информация.

Стоит ли сейчас воздержаться от заказа товаров на зарубежных сайтах?

Причин для отказа от приобретения товаров на зарубежных сайтах интернет-магазинов нет.

Как понять, что посылка не потерялась, а задержалась из-за загруженности? И какой срок должен пройти, чтобы начать беспокоиться?

Рекомендуем клиентам при заказе товаров в зарубежных интернет-магазинах пользоваться услугами регистрируемых почтовых отправлений: заказных мелких пакетов, посылок или отправлений EMS, номера которых на всех этапах обработки приписываются к сопроводительным документам и вносятся в систему слежения. Благодаря этому клиент имеет возможность отслеживать передвижение его отправления по пути прохождения.

Вместе с тем согласно Конвенции Всемирного почтового союза следует, что отправление принадлежит отправителю до момента вручения получателю. Поэтому подать заявление о розыске и получить возмещение может только отправитель. Отправитель может подать заявление о розыске по истечению 2-3 недель в зависимости от удаленности страны назначения.

В отношении нерегистрируемых отправлений заявления о розыске не принимаются.