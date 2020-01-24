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Пикап ушел в занос и протаранил вылетевший в кювет грузовик: видео жесткой аварии в США
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария попала на видео в американском штате Айова. Полицейские остановились, чтобы помочь водителю грузовика, который вылетел в кювет с заснеженной трассы. Спустя некоторое время на том же месте занесло пикап — автомобиль пронесся по полю и врезался в стоящий грузовик, при этом чуть не сбив человека. К счастью, никто не получил серьезных травм.
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К счастью, никто не получил серьезных травм.
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