Пикап ушел в занос и протаранил вылетевший в кювет грузовик: видео жесткой аварии в США

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария попала на видео в американском штате Айова. Полицейские остановились, чтобы помочь водителю грузовика, который вылетел в кювет с заснеженной трассы. Спустя некоторое время на том же месте занесло пикап — автомобиль пронесся по полю и врезался в стоящий грузовик, при этом чуть не сбив человека. К счастью, никто не получил серьезных травм.