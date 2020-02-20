Аукцион 20.02.2020 по продаже конфискованного недвижимого имущества – цены ниже рыночных!

Источник материала: Кобринский вестник

20 февраля 2020 года КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» проводит аукцион по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства по Брестской области (дома и гаража).

Под лотом № 1 на аукционе будет продаваться дом площадью 57,4 кв. м, расположенный в Кобринском районе, Тевельском сельсовете, д. Девятки, ул. Первомайская, 46 (есть веранда, четыре сарая, колодец). Деревня Девятки находится примерно в 23 км от Кобрина, в 65 км от Бреста, в 8 км от ж/д станции Тевли.

Начальная цена дома на аукционе – 711,99 рубля. (произведена уценка на 60%).

Подъездные пути к д. Девятки асфальтированы, есть электричество, почта, магазин.













Под лотом №2 на аукционе 20.02.2020 – продажа гаража в г. Кобрине площадью 27 кв.м, расположенного в гаражном массиве в районе ул. Свердлова (гараж №158). Начальная цена гаража – 1431,00 рубль (произведена уценка на 50%).



















При наличии заинтересованности в покупке дома или гаража обращайтесь в КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» по телефону 8 (0162) 53-81-92 (г. Брест, ул. Ленина, 50, 2-й этаж (аукционы)). E-mail: bgcn@mail.ru.

Прием заявлений на участие в аукционе производится только до 14.02.2020.

Подробная информация с фотографиями продаваемых объектов недвижимости находится на сайте bgcn.by в разделе «Аукционы».

Консультации производятся по телефону 8 (0162) 53-81-92.