ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте легковушка сбила на переходе парня. Год назад здесь же погиб 10-летний школьник

24.01.2020 16:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24 января в Бресте легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу на зеленый. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.

Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Пионерской. Автомобиль ехал в крайней правой полосе Московской. На перекрестке водитель повернул по стрелке направо, на Пионерскую — и сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

По словам очевидцев, мужчина не получил серьезных травм и в госпитализации не нуждался.

Это произошло там же, где в марте прошлого года маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника. В той ситуации водитель буса тоже поворачивал с Московской направо, однако не из крайней правой полосы, а из второй. Его тогда признали виновным в смерти мальчика и дали 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Пионерской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Высоцкий, балет на льду и прогулка памяти. Как провести выходные в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика