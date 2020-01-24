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В Бресте легковушка сбила на переходе парня. Год назад здесь же погиб 10-летний школьник
Источник материала: Tut.by
24 января в Бресте легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу на зеленый. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.
Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Пионерской. Автомобиль ехал в крайней правой полосе Московской. На перекрестке водитель повернул по стрелке направо, на Пионерскую — и сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал.
Видео: Интернет-провайдер WikiLink
По словам очевидцев, мужчина не получил серьезных травм и в госпитализации не нуждался.
Это произошло там же, где в марте прошлого года маршрутка
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Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Пионерской.
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