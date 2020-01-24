В Бресте легковушка сбила на переходе парня. Год назад здесь же погиб 10-летний школьник

Источник материала: Tut.by

24 января в Бресте легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу на зеленый. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.

Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Пионерской. Автомобиль ехал в крайней правой полосе Московской. На перекрестке водитель повернул по стрелке направо, на Пионерскую — и сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

По словам очевидцев, мужчина не получил серьезных травм и в госпитализации не нуждался.

Это произошло там же, где в марте прошлого года маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника . В той ситуации водитель буса тоже поворачивал с Московской направо, однако не из крайней правой полосы, а из второй. Его тогда признали виновным в смерти мальчика и дали 2 года 6 месяцев лишения свободы.