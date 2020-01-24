|
Милая выставка, подарок Татьянам, квартирник под Высоцкого. Куда сходить в Витебске в выходные
Источник материала: Tut.by
В эту субботу свой праздник отметят студенты и Татьяны. В Витебском госуниверситете 25 января решили совместить приятное с полезным — и устроили День открытых дверей. В филармонию приглашают Татьян и не только, но Татьян — бесплатно. В «Духовском круглике» пройдет душевный квартирник под песни Высоцкого, а в «ТриО» — мимишная фотовыставка новорожденных малышей.
День открытых дверей в ВГУ
В Татьянин день абитуриентов и их родителей приглашают на День открытых дверей в ВГУ. Для вас проведут экскурсию по университету, расскажут про условия поступления в вуз, конкурс и проходные баллы прошлых лет. Будет встреча с руководством исторического факультета и разбор типичных ошибок ЦТ.
Дополнительная информация — по телефону: +375 33 645−51−89.
Выставка фотографа новорожденных Дарьи Новиковой
Во-первых, вы увидите фотовыставку умилительных малышей. Во-вторых, будет развлекательная программа для детей и родителей. Обещают также подарки и скидки на товары и услуги в торговом центре.
Квартирник «Мой Высоцкий»
В день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, в выставочном зале «Духовской круглик» пройдет душевный квартирник. Организаторы приглашают спеть вместе песни выдающегося поэта и актера.
Принимают участие: Андрей Косолапов, Раиса Грибович, Михаил Фурс, Петр Захаров, Иван Поджарий, Дуэт «СВ», Алеся Медведева и группа «Ветер июля», Андрей Костюченко, Александр Рудых, Тимофей Чистяков, Анна Чумакова (Витебск), Дмитрий Юртаев (Минск), Мемо Корнильев (Санкт-Петербург) и другие.
Музыкальный подарок для Татьян в филармонии
Витебская филармония в Татьянин день делает музыкальный подарок всем обладательницам этого имени: 25 января они смогут бесплатно прийти на концерт Around The World.
В праздничной программе выступят три Татьяны: цимбалистка Татьяна Мовля, концертмейстер Татьяна Шахрай и ведущая Татьяна Савицкая, а также солисты филармонии Елена Гракова и Леонид Кожарский.
Позвучат лучшие мелодии из разных уголков мира. Так, «Либертанго» Астора Пьяццоллы передаст атмосферу южной аргентинской ночи. Танец «Давлури» познакомит с национальным искусством Грузии. Жизнерадостные «Картинки Кубы» Бориса Векслера мысленно перенесут на остров Свободы.
Подробнее — на
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Духовском круглике» пройдет душевный квартирник под песни Высоцкого. А в «ТриО» - мимишная фотовыставка новорожденных малышей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)