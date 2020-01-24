Милая выставка, подарок Татьянам, квартирник под Высоцкого. Куда сходить в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В эту субботу свой праздник отметят студенты и Татьяны. В Витебском госуниверситете 25 января решили совместить приятное с полезным — и устроили День открытых дверей. В филармонию приглашают Татьян и не только, но Татьян — бесплатно. В «Духовском круглике» пройдет душевный квартирник под песни Высоцкого, а в «ТриО» — мимишная фотовыставка новорожденных малышей.

День открытых дверей в ВГУ



Фото: freepik.com

Где: Витебский государственный университет имени П. Машерова (пр. Московский, 33), аудитория 617 Когда: 25 января, 11.00 Вход: свободный

В Татьянин день абитуриентов и их родителей приглашают на День открытых дверей в ВГУ. Для вас проведут экскурсию по университету, расскажут про условия поступления в вуз, конкурс и проходные баллы прошлых лет. Будет встреча с руководством исторического факультета и разбор типичных ошибок ЦТ.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 645−51−89.

Выставка фотографа новорожденных Дарьи Новиковой



Фото: Дарья Новикова

Где: торгово-развлекательный центр «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 26 января, 15.00 Вход: свободный

Во-первых, вы увидите фотовыставку умилительных малышей. Во-вторых, будет развлекательная программа для детей и родителей. Обещают также подарки и скидки на товары и услуги в торговом центре.

Квартирник «Мой Высоцкий»



Фото Василия Плотникова

Где: «Духовской круглик» (пр. Фрунзе, 13а) Когда: 25 января, 17.00 Билеты: 5 рублей

В день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, в выставочном зале «Духовской круглик» пройдет душевный квартирник. Организаторы приглашают спеть вместе песни выдающегося поэта и актера.

Принимают участие: Андрей Косолапов, Раиса Грибович, Михаил Фурс, Петр Захаров, Иван Поджарий, Дуэт «СВ», Алеся Медведева и группа «Ветер июля», Андрей Костюченко, Александр Рудых, Тимофей Чистяков, Анна Чумакова (Витебск), Дмитрий Юртаев (Минск), Мемо Корнильев (Санкт-Петербург) и другие.

Музыкальный подарок для Татьян в филармонии



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Где: областная филармония (ул. Ленина, 69) Когда: 25 января, 18.00 Билеты: для Татьян — бесплатно; для взрослых — 8−9 рублей; для школьников и студентов — 4,5 рубля

Витебская филармония в Татьянин день делает музыкальный подарок всем обладательницам этого имени: 25 января они смогут бесплатно прийти на концерт Around The World.

В праздничной программе выступят три Татьяны: цимбалистка Татьяна Мовля, концертмейстер Татьяна Шахрай и ведущая Татьяна Савицкая, а также солисты филармонии Елена Гракова и Леонид Кожарский.

Позвучат лучшие мелодии из разных уголков мира. Так, «Либертанго» Астора Пьяццоллы передаст атмосферу южной аргентинской ночи. Танец «Давлури» познакомит с национальным искусством Грузии. Жизнерадостные «Картинки Кубы» Бориса Векслера мысленно перенесут на остров Свободы.

Подробнее — на сайте филармонии.

Хороших выходных!