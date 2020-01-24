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Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие.
Я на это пойти не могу. Они просто просчитались: думали, что (утрируя скажу) дадут мне ключи от «склада» и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым. Не надо! Я буду работать в своей стране, чего бы мне это не стоило.
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Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: нас раком...
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