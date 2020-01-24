При разводе с 1 июля будут в обязательном порядке предлагать примириться с помощью медиатора

Источник материала: Виртуальный Брест

Супругов при разводе в суде или загсе должны будут в обязательном порядке информировать о возможности примириться с помощью медиатора. Это закреплено в новом Законе №277-3, который подписан Президентом в декабре 2019 года и должен вступить в силу 1 июля. Об этом министр юстиции Олег Слижевский рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.





В законодательстве закрепляется новое понятие - информационная встреча с медиатором. По мнению Олега Слижевского, альтернативный метод разрешения конфликтов - это одно из перспективных направлений правовой политики страны. "Во время такого общения у пары будет возможность еще раз поискать варианты компромиссов, достижения согласия. При этом принцип добровольности сохраняется: каждый решает сам, пробовать ли обращаться к медиатору", - отметил министр.

По словам Олега Слижевского, говорить о том, что медиация вошла в сферу разрешения конфликтов очень прочно пока преждевременно: есть еще определенное недоверие к этому институту. Требуется дальнейшее информирование общества о его преимуществах, поэтому и были внесены изменения в законодательство.





Фото Рамиля Насибулина

Министр добавил: новшеством является и то, что стороны смогут обращаться к медиатору на любой стадии гражданского и хозяйственного судопроизводства.