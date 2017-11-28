Опять Саша Петров? Как парень из города Переславль-Залесский стал самым популярным актером России

Источник материала: Tut.by

Саша Петров — пожалуй, самый востребованный из молодых российских актеров. Он не любит общаться с журналистами и афишировать личную жизнь. «Мне кажется, личное должно оставаться где-то там, в сейфе. Понятно, что у нас публичная профессия, но есть вот дом, есть чашка чая, есть кухня. И то, что там происходит, мы никому не отдадим», — поясняет Петров.

Впрочем, кое-что о себе актер все-таки готов поведать. И к дню рождения актера (сегодня ему стукнул 31 год) нам удалось собрать самые необычные факты из его биографии.

Мог стать футболистом (или экономистом)

Когда Саше было 9, родители отдали его в спортивную секцию заниматься футболом.

«Любовь к футболу у меня от папы, — делится Петров. — Помню, как он посадил меня, совсем маленького, перед телевизором и сказал: „Это футбол, сына, вот это команда „Спартак-Москва“, и мы будем за нее болеть“. С этого момента все и началось».

Поначалу парень воспринимал тренировки как способ выплеснуть свою неуемную энергию. Однако вскоре футбол стал для Петрова больше чем хобби.

«Когда в футбол играл, для меня каждое поражение было чем-то таким значимым, хотя, казалось бы, обычный футбольный матч во дворе, — вспоминает актер. — Проиграли сегодня, завтра выиграем — какая разница. А я вот принимал это очень близко к сердцу и просто до последней капли пота и крови готов был воевать с кем угодно, только чтобы победить, чтобы забить гол, чтобы принести победу — для меня это было важно».

Упорство Саши и его успехи в футболе привели к тому, что парня заметили в Москве и пригласили заниматься уже на профессиональном уровне. Однако от приглашения пришлось отказаться: все перечеркнула травма в результате несчастного случая. Больше Петров играть не мог.

К слову, завязав со спортивной карьерой, Александр поступил вовсе не в театральный: изначально он подал документы и был зачислен на экономический факультет. Однако спустя год понял: экономика — это не его. И пошел постигать азы театрального искусства.

Боялся камеры

Сниматься в кино Петров стал, еще будучи студентом ГИТИСа. Но, по его собственным словам, учебе съемки не мешали: работал он в свободное от занятий время.

«Я снимался летом, а в остальное время учился. Были небольшие съемки, ну, собственно, как все студенты снимаются», — отмечает Александр.

Тогда у Петрова появился собственный агент, Катя Корнилова, которая работает с Сашей до сих пор. Собственно, именно благодаря Кате молодого актера и заприметил «Первый канал».

«Она пришла на один из показов в ГИТИС — мы были на втором курсе, — после этого она мне позвонила и сказала, что для меня есть небольшая роль в сериале «Голоса» для Первого канала, где режиссером была Нана Джорджадзе, — вспоминает Петров.

Актер признается: поначалу стоять перед камерами ему было не слишком комфортно.

«Я помню, конечно, все: свой первый съемочный день, как я шел к первому кадру. Невероятно страшно! Я, конечно, этого не показывал, но я прекрасно помню, где это происходило, какая погода стояла, я помню, что было под ногами — какая земля, какие камни. Я запоминал какие-то детали, ненужные совершенно моему мозгу. В общем, с тех пор я начал сниматься — потихонечку, шажок за шажочком».

Отказался от растворимого кофе

О том, что именно входит в рабочий райдер Саши Петрова, узнать сложно: в Сети эта информация не афишируется. Зато можно выяснить три момента: райдер есть, артист требовательный и… с растворимым кофе у Петрова проблемы.

«У меня райдер есть, и неплохой, — отметил актер в одном из интервью. — Это не звездность, что ты хочешь кофе из кофемашины, а не заваренный. Вот выпью я растворимый — и застряну в туалете, извините, и встанет группа на час, а это большая потеря денег. Так, может, проще организовать кофе?»

Спорил с Люком Бессоном

В прошлом году в прокат вышел триллер Люка Бессона «Анна» — о девушке-агенте КГБ из России. Эпизодическую роль в фильме (в котором также засветились звезды с мировым именем — в частности Киллиан Мерфи и Хелен Миррен) сыграл и Саша Петров.

По условиям контракта Петров не мог разглашать информацию о своем участии в международном проекте. Однако когда картина наконец вышла на экраны, поделился своим мнением о том, каков он — зарубежный кинематограф.

«Когда я приехал туда в первый раз, прямо обалдел, — вспоминал он. — Все работает как швейцарские часы, на площадке присутствует четыре-пять человек, больше никого не пускают. Абсолютная тишина — у всех ушные рации, в России они пока не в обиходе. Там артист не слышит лишних звуков и ненужной информации, например о том, где какая рама стоит. Важно, чтобы он вышел в кадр и все сделал».

Также Саша рассказал о том, как спорил с самим мэтром — режиссером «Анны» Люком Бессоном.

«Люк не жил у нас в стране, не знает, как все выглядит, — аргументирует свою позицию Петров. — Я часто с ним спорил насчет определенных вещей, доказывал, что так быть не может. Ведь мне же здесь, в России, представлять кино, и с меня будут спрашивать: почему не подсказал? К каким-то аргументам он прислушивался, соглашался, а на какие-то отвечал: «Саш, я снимаю фильм для международного рынка и знаю, как это сделать». Он мыслит немного шире, чем я».

К сожалению, критикам старания команды Бессона не слишком приглянулись: на сайте Rotten Tomatoes качество фильма оценили всего лишь в 36%. Что, впрочем, не мешает Петрову возглавлять рейтинг самых популярных актеров России.